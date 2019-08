Cannabidiol by sa už nemal považovať za psychotropnú látku

Látka Cannabidiol (CBD) by sa už nemala považovať za psychotropnú látku a nemala by podliehať kontrolným opatreniam. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

„Látka Cannabidiol, CBD, nie je uvedená v zozname psychotropných látok, ktorý tvorí prílohu Dohovoru OSN z roku 1971 o psychotropných látkach, ktorý Slovenská republika ratifikovala a ktorý je pre Slovenskú republiku záväzný. V žiadnom členskom štáte EÚ nie je látka Cannabidiol, CBD, považovaná za psychotropnú látku, preto sa navrhuje jej vypustenie z II. skupiny psychotropných látok,“ uviedla hovorkyňa.

Ako ďalej informovala, novelou sa navrhuje zaradiť 15 psychoaktívnych látok medzi omamné látky I. skupiny a psychotropné látky I. skupiny. „Ide o látky, ktoré sa nepoužívajú ako liečivo v žiadnom lieku, nepoužívajú sa na liečebné účely a majú škodlivé účinky na zdravie. Výroba a distribúcia týchto látok bude zakázaná,“ informovala Eliášová.

Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2020.