Čaputová navštívila nemocnicu v Žiline, zdravotníci si zaslúžia stabilitu i zvýšenie platu

Je najvyšší čas na vyslanie signálu stabilizácie pre lekárov a zdravotné sestry, aby neodchádzali zo svojich profesií či do zahraničia. Po návšteve Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline to na tlačovom brífingu uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Inšpiráciou pre Slovensko by podľa nej mohli byť Maďarsko s Českou republikou, kde sa rozhodli pristúpiť k zvýšeniu platov pre zdravotnícky personál.

Podľa Čaputovej nebude nikdy dosť slov vďaky, ktoré patria zdravotníkom v dnešnej pandemickej situácii. „Potrebujeme vyslať jednoznačný signál stabilizácie zdravotníckeho personálu. Znamená to jednak finančné docenenie lekárov či zdravotných sestier, ale aj vytvorenie zaujímavých pracovných podmienok. Všetci vieme, že nápor na nich trvá veľmi dlho a jeho výsledkom môže byť odchod za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia,“ poznamenala Čaputová.

Prezidentka podľa vlastných slov vníma zlepšujúcu sa epidemickú situáciu, ale stále existujú regióny, v ktorých je situácia vážna. „Žilinská nemocnica má náročné podmienky, pretože je spádovou nemocnicou pre trištvrte milióna ľudí. Dozvedela som sa, že veľmi by im tu pomohol príchod intenzivistov a anestéziológov. Aj touto cestou chcem opakovane poprosiť zdravotníkov z iných regiónov, kde je situácia lepšia, o solidaritu práve s touto nemocnicou, aby prišli aspoň na pár dní vypomôcť,“ vyhlásila Čaputová.

Vo FNsP Žilina už druhý týždeň evidujú viac ako stovku covidových pacientov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej je tu aktuálne hospitalizovaných 104 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 17 potrebuje pripojenie na ventiláciu a približne každý štvrtý pacient kyslíkovú podporu.