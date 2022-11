Čas do výpovedí lekárov sa kráti a hrozí kolaps, varoval Baláž na mimoriadnej schôdzi k situácii v zdravotníctve (naživo)

Predseda parlamentu Boris Kollár otvoril mimoriadnu 76. schôdzu, na ktorej sa budú poslanci zaoberať aktuálnou situáciou v zdravotníctve.

Schôdzu iniciovali poslanci za stranu Smer-SD spolu s tromi nezaradenými poslancami Tomášom Tarabom, Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom (Život – národná strana). Opoziční poslanci navrhujú prijať uznesenie k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve.

V návrhu uznesenia žiadajú poslanci za Smer-SD zohľadniť požiadavky zdravotníckych pracovníkov predložené Lekárskym odborovým združením. Od vlády požadujú zabezpečiť zdroje v štátnom rozpočte na rok 2023 a dofinancovať sektor zdravotníctva v časti úhrady za poistenca štátu mesačne v rozsahu štyroch percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Okrem toho požadujú dopracovať a zabezpečiť implementáciu systému DRG, ktorý bude pokrývať ekonomicky oprávnené náklady vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V uznesení sa píše aj o úprave normatívu počtu zdravotníckych pracovníkov a zvýšení platov sestier a pôrodných asistentiek. Opoziční poslanci žiadajú, aby neatestovaní lekári mali základnú zložku mzdy vo výške 1,7-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve a atestovaní lekári vo výške 2,8-násobku. Koeficient navrhujú zvýšiť za každý rok praxe o 0,05-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Poslanec za Smer-SD Vladimír Baláž v rozprave počas mimoriadnej schôdze parlamentu uviedol, že čas do výpovedí lekárov sa kráti a hrozí, že celý systém skolabuje.

„Kolapsu musíme zabrániť, je to nemysliteľné,“ povedal. Upozornil na to, že do skončenia výpovedných lehôt 2 100 lekárov zostáva už len 19 dní. Podľa opozičného poslanca je súčasná situácia príležitosťou žiadať pre zdravotníctvo viac finančných prostriedkov, bez ktorých bude tento sektor stále zaostávať.

„Nedá sa to nechať na posledný deň,“ varuje. Vládu vyzval, aby s aktuálnym stavom nehazardovala, keďže zdravotníctvo je vo vážnej kríze.