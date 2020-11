Čekan: Test, ktorý dokáže rozlíšiť COVID-19 a chrípku, je univerzálny, ekologický a hlavne slovenský

Tím Pavla Čekana z MultiplexDX má v rukách prvý slovenský IVD certifikovaný test, ktorý dokáže rozlíšiť koronavírus a chrípku typu A a B. Podľa Čekana test stopercentne vylučuje falošné pozitivity, je univerzálny a dokonca ekologickejší ako klasický PCR test.

Napriek tomu, že je to slovenský produkt a unikát, ktorý pravdepodobne patrí medzi prvé na svete svojho druhu, však vedec veľký záujem slovenských laboratórií nepredpokladá. Na Slovensku si už totiž podľa neho všetci zvykli, že testy rozdáva zadarmo.

V stredu ste získali certifikát na prvý diferenciálny test, o aký test presne ide?

Je to test, ktorý v jednom kroku dokáže rozlíšiť SARS-COV-2, čiže koronavírus a chrípku typu A a chrípku typu B – to sú tie, ktoré najčastejšie spôsobujú sezónnu chrípku u ľudí od malých detí až po starých ľudí.

Ako test presne funguje?

Funguje na úplne štandardnom princípe PCR testu, to znamená to, čo si ľudia predstavujú pod odberom z nosohltanu. Odberová vzorka ide potom do akreditovaného diagnostického laboratória, kde sa urobí izolácia RNA a neskôr PCR analýza a máte výsledok.

Tento test budú môcť robiť, predpokladám, len zdravotníci.

Určite si ho nebudú môcť urobiť ľudia sami doma. Nie je to domáci test, ani to nie je nič podobné antigénovým testom, takže ho, žiaľ, nemôžu robiť ani lekári a sestričky v ordináciách, len akreditované diagnostické laboratóriá ako úrady verejného zdravotníctva alebo súkromné laboratóriá.

Kto bude odoberať vzorky ľuďom?

Odbery budú robiť buď súkromné laboratóriá alebo odberové miesta zriadene štátom.

Odber štýlom palička do nosa je pre mnohých dosť nekomfortný. Zvažovali ste aj iné cesty?

Odber je v podstate úzkym hrdlom takéhoto testu, keďže je pre mnohých dosť nepríjemný. My si tým, že sme sa zamerali na veľmi výraznú citlivosť – test dokáže detekovať už i len dve kópie virálnej RNA vo vzorke – môžeme, ak sa rozhodneme a ak to prejde validáciou, povedať, že nebudeme odoberať vzorky výterom, ale napríklad kloktaním či odberom zo slín. V takomto odbere je síce toho vírusu trochu menej, ale vysoká citlivosť nášho PCR testu to dokáže kompenzovať práve tým, že vie detekovať aj trošku nižšiu prítomnosť vírusu.

Nie je potrebné tieto testy posielať do zahraničia na suchom ľade a v polystyrénových krabiciach, čím šetríte životné prostredie.

V akom horizonte by boli možné iné typy odberov?

Ja pevne verím, že už čoskoro. Zvýšili by sme tým kapacitu PCR testovania a ľuďom zabezpečili pri odbere vyšší komfort.

Tu sa už dostávame k inováciám, o ktorých sa v súvislosti s vašim novým testom hovorilo, však?

Áno, aj. Táto je ale navyše. Čo sa týka inovácií v rámci samotného testu, spomenul by som dve. Jedna je ekologickejšieho rázu. Tým, že ten test, kompletne celá krabička a všetky reagencie v nej, sú stabilné pri izbovej teplote, nie je potrebné tieto testy posielať do zahraničia na suchom ľade a v polystyrénových krabiciach, čím šetríte životné prostredie.

Povedzme, že by si od nás dnes objednala Saudská Arábia milión testov. Keby sme im posielali klasické PCR testy, museli by sme ich poslať na dvadsiatich paletách a celá zásielka by vážila okolo šesť ton, z toho len suchý ľad okolo päť. To je strašne veľa, na takýto prevoz by ste museli objednať jedno celé lietadlo, plus to je navyše nebezpečný tovar.

Keby sme chceli poslať milión týchto nových testov, stačila by nám jedna menšia paleta, netreba nám ani kilo suchého ľadu a namiesto šiestich ton by to vážilo 180 kilogramov, takže ich viete poslať aj malým privátnym lietadlom. Ten transport je oveľa ľahší a tým, že sú tie testy stabilné pri izbovej teplote, znižujete riziko, že sa s nimi môže počas transportu niečo stať.

Neviem o tom, že by existoval iný test na svete, ktorý by používal takú dual PCR próbu, ako ten náš.

To je teda prvá inovácia. A ďalšia?

Druhá je už taká technická, ktorá zvyšuje fluorescenčnú intenzitu v rámci PCR analýzy. Ide o vylepšený koncept PCR metódy. Ale to vám nechcem do detailu vysvetľovať.

Môžete.

Ak ste videli, ako vyzerá výsledná analýza PCR, to je taká exponenciálna krivka. No a tá je veľmi dôležitá, lebo keď pretne čiaru, ktorú nazývame prahová hodnota fluorescencie, vtedy vieme povedať, či pacient je alebo nie je pozitívny. My sme urobili takú inováciu, že sme zdvojnásobili výšku tej krivky, a tým sa nielen zvýšila citlivosť testu, ale hlavne tie krivky sú pekne vysoké v šedej zóne, v ktorej vypadávajú rôzne falošné negativity či výpadky v prípade, že bol výter trošku slabší.

Tým, že sú tie krivky nastavené vyššie, test je oveľa presnejší. Je to tým, že sme krivky zvýšili cez inováciu v rámci PCR metódy, ktorá sa volá dual PCR próba. To je veľmi náročné nadizajnovať. Neviem o tom, že by existoval iný test na svete, ktorý by takúto dual PCR próbu používal.

Takže ide o svetový unikát?

Podľa mne dostupných informácií áno. Nechcel by som teraz zbytočne preháňať, ale neviem o inom teste, ktorý by v sebe mal zakomponovanú takúto inováciu.

Test má mať 100-percentnú špecificitu. Čo to znamená?

Znamená to dve rôzne veci. Jedna z nich je, že všetky negatívne vzorky boli naozaj negatívne, nemáte tam žiadnu falošnú pozitivitu a znamená to aj to, že ten test je špecifický len pre SARS-COV-2, nie je špecifický pre iné koronavírusy, rinovírusy a ďalšie, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia.

A to isté platí pre chrípku typu A a chrípku typu B. Vo validácii sme mali zaslepenú klinickú štúdiu, kde sme mali pacientske vzorky z predchádzajúcich troch rokov. Nevideli sme, čo je chrípka A alebo B a určili sme ich úplne na sto percent. Test je teda stopercentne špecifický na chrípku typu A, chrípku typu B a na SARS-COV-2.

Na všetky jeho mutácie?

To je veľmi dobrá otázka, ale mám na ňu len veľmi ťažkú a komplexnú odpoveď. Keď dizajnujete PCR testy napríklad na SARS-COV-2, tak v dnešnej dobe už existuje cez 150-tisíc sekvencií SARS-COV-2 a vy musíte stále sledovať, či tie primery a próby sú v regiónoch, kde k mutáciám buď nedochádza alebo dochádza len veľmi sporadicky. My sme od začiatku dizajnovali test do takých častí genomickej virálnej RNA, kde dochádza k mutáciám len veľmi sporadicky alebo nedochádza vôbec. Preto je tento test zatiaľ „univerzálny“ a v týchto sekvenciách sa mutácie nenachádzajú alebo len veľmi málo.

Chrípka je oveľa väčší problém. Pri tomto teste je najväčšie vedecké gro, tá najväčšia vedecká topka práve dizajn tých testov pre chrípku typu A a chrípku typu B. Tam sme totiž museli prechádzať cez stotisíc rôznych kmeňov chrípky a museli sme z nich odfiltrovať tie, ktoré boli odmutované alebo nespôsobujú žiadne klinické problémy, plus niekde boli zlé sekvencie a podobne.

Už z našej strany došlo k únave altruizmu. Po 250-tisícoch PCR testov, ktoré sme vláde alebo iným diagnostickým laboratóriám počas pandémie darovali, už stačilo.

Kmene sme takto odfiltrovali na 25-tisíc, a potom sme hľadali segment v genóme chrípky, ktorý je najviac konzervovaný, taký, kde roky nedochádza k mutáciám. Nachádza sa väčšinou v regulačnej časti genómu chrípky a ak v ňom dôjde k mutácii, tak tá chrípka „vykape“. Sú určité časti genómu chrípky, kde k mutácii nesmie dôjsť, lebo sa ten vírus prestane replikovať. No a na túto časť genómu, nazýva sa „regulačná“, sme zacielili pozornosť.

To, že sme dokázali zo vzoriek z posledných troch rokov správne detekovať chrípku typu A a chrípku typu B, pričom vieme, že dosť mutuje, a aj tak sme ich zachytili, bol pre nás ten najväčší úspech.

Detekovať prítomnosť koronavírusu bola teda popri tom už malina.

Presne tak.

Keď si zopakujeme kľúčové výhody tohto testu, je ekologickejší, je veľmi presný, vylučuje falošné pozitivity a je univerzálny. Ešte niečo?

Je slovenský. To je vážna vec, lebo iný slovenský IVD certifikovaný nie je.

Plánujete opäť dodať testy laboratóriám vzhľadom na situáciu bezplatne?

Viete čo, už z našej strany došlo k únave altruizmu. Myslím si, že po 250-tisícoch PCR testov, ktoré sme vláde alebo iným diagnostickým laboratóriám počas pandémie darovali, už stačilo.

Ako ste avizovali, chcete test ponúknuť všetkým laboratóriám na Slovensku, no domnievate sa, že na dračku pôjde skôr v zahraničí. Prečo tento predpoklad?

Možno bola chyba, že som to tak napísal, ale máme takú skúsenosť. Sme známi tým, že testy darujeme, a práve preto asi stále všetci očakávajú, že v tom budeme pokračovať. My sme normálne komerčná firma. Myslím si, že na tom nie je nič zvláštne, že by sme tie testy radi aj predali, veď na konci dňa idú tie peniaze tridsiatim vedcom, ktorí u nás pracujú, platíme z toho dane a odvody a nenaťahujeme ruku štátu, že od neho niečo potrebujeme. Zatiaľ je to tak, že sme viac testov predali v zahraničí, než doma. Bol by som, samozrejme, rád, keby sa to zvrátilo, ale nevyzerá to tak.

Máte už v zahraničí záujemcov?

Len v stredu sme dostali certifikát, bez neho sa vám nič do zahraničia neoplatí ponúkať, to sa s vami nikto ani nebaví. Od štvrtka sa môžeme záujemcom už ozývať, pripravujeme aj marketingovú kampaň. Oslovíme mnohých distribútorov, štáty, ministerstvá zdravotníctva a tak.