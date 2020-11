Celoplošné testovanie bude na Slovensku aj v decembri, má mať tri kolá (video)

aktualizované 19. novembra 14:33

V decembri by mali na Slovensku prebehnúť ďalšie kolá celoplošného testovania na koronavírus. Po štvrtkovom rokovaní vlády to potvrdil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Prvé kolo by malo byť celoplošné, v druhom kole by sa testovali iba regióny, kde bude epidemiologická situácia horšia. Tretie kolo by sa týkalo regiónov, kde situácia vyjde najhoršie aj po druhom kole testovania. Je to podľa premiéra v súlade s odporúčaniami odborníkov, ktorí navrhujú sústrediť sa na regióny, kde situácia „horí“.

Masívne testovanie ešte v decembri, odporučil vláde Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), a cieľom je znížiť počet pozitívnych prípadov. Ako napísal premiér Matovič v príspevku na sociálnej sieti Facebook, decembrové masívne testovanie je „výrazne vhodnejšia formu (menšie finančné náklady, menšie ekonomické dopady, menej nezamestnaných, atď), ako tzv. lockdown, ktorý používa väčšina iných krajín“.

Ako ďalej dodal, ÚKŠ tiež odporučil znížiť pred Vianocami počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 zo súčasných 1500 na 500 a tiež znížiť počty pozitívnych ľudí do takej miery, aby sa mohli deti najneskôr po sviatku Troch kráľov, ktorý je 6. januára, vrátiť do škôl.

Vláda vo štvrtok prijala aj uznesenie, v ktorom poverila Ministerstvo hospodárstva SR, aby do konca roka zabezpečilo nákup 16 miliónov testov.

„Podstatná časť z nakúpených testov bude k dispozícii na masívne celoplošné a následné opakované lokálne testovania v ohniskách nákazy a druhá časť na testovanie zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach, pacientov, klientov a zamestnancov v domovoch sociálnych služieb či bezplatné testovanie v mobilných odberových miestach, ktorých je už vyše 100 po Slovensku k dispozícii každému, kto cíti potrebu poznať svoj zdravotný stav,“ uzavrel Matovič.

Video: Tlačová beseda premiéra Igora Matoviča