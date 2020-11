Celoplošné testovanie na koronavírus počas víkendu bude dobrovoľné

Víkendové testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus bude dobrovoľné, bez akýchkoľvek zvýhodnení ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia. Po zasadnutí Ústredného krízového štábu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

„Chceme vidieť to, akým spôsobom k tomu pristúpia nielen obyvatelia, ale aj predstavitelia samospráv,“ povedal minister. Testovanie sa bude konať od 8:00 do 20:00. Zoznam miest a obcí, v ktorých testovanie cez víkend prebehne, má rezort obrany zverejniť ešte v pondelok.

Spoločným cieľom členov Ústredného krízového štábu je podľa premiéra Igora Matoviča dostať deti do škôl čo najskôr. Aby sa mohli vrátiť po sviatku Troch kráľov, pred Vianocami by sa mal dostať priemer pozitívne testovaných na 500 denne.

„Je to veľmi ambiciózny cieľ, znížiť počet pozitívnych prípadov v podstate na tretinu voči súčasnosti,“ povedal predseda vlády.

Cieľ, aby v nemocniciach nebolo cez tisíc pacientov

Cieľom členov krízového štábu tiež je, aby v nemocniciach nebolo viac ako tisíc pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo podozrením naň. Pred Vianocami tiež chcú docieliť menej ako 100 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) informoval, že režim pre pendlerov sa zatiaľ nemení. Nebudú tak potrebovať pri prechode hranicami negatívny test na koronavírus.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) opäť nabádal ľudí k zodpovednosti. „Podarilo sa nám zlomiť krivku, ktorá sa obrovskou kinetickou silou rútila do veľkých čísel. Pokiaľ by sme však nenastavili rozumné a zmysluplné kritériá, po chvíli by sa nám táto krivka opäť ohla a dostala by sa do podobného rastu, ako sme mali pred operáciou Spoločná zodpovednosť,“ uviedol Krajčí.

Antigénové testy súčasťou štatistík

Hlavný hygienik Ján Mikas naznačil, že výsledky antigénových testovaní by už budúci týždeň mohli byť súčasťou covidových štatistík.

„Väčšina regionálnych úradov verejného zdravotníctva založí odberové miesta alebo nejakým iným spôsobom sa bude podieľať na antigénovom testovaní. Pracovníci úradov budú vyhľadávať všetky kontakty osôb, ktoré budú po antigénovom testovaní pozitívne a takto sa budeme snažiť efektívne zamedziť ďalšiemu šíreniu koronavírusu na Slovensku,“ poznamenal Mikas.

Podľa premiéra Matoviča sa na krízovom štábe hlasovalo aj o tom, aký nástroj jeho členovia preferujú v záujme znižovania počtu pozitívnych prípadov.

„Hlasovanie dopadlo jednoznačne v prospech masívneho testovania pred uzatváraním ekonomiky a ľudí v domácom prostredí. Na krízovom štábe padlo konštatovanie, že Slovensko je dnes jedna z najslobodnejších krajín v európskom priestore,“ podotkol Matovič s tým, že o testovaní dnes telefonicky hovoril s premiérmi Maďarska a Poľska a absolvoval aj videokonferenciu s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom.