Celoplošné testovanie v decembri na Slovensku možno nebude, konzílium odborníkov ho neodporúča

aktualizované 25. novembra 19:34

Konzílium odborníkov neodporúča celoplošné testovanie, podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) to treba zobrať vážne do úvahy. Povedal to pred rokovaním vlády s tým, že ho vyjadrenie konzília neprekvapilo.

Rokovať o tom mal popoludní Ústredný krízový štáb. „Potrebujeme vychytávať infikovaných akýmkoľvek spôsobom, treba nájsť najefektívnejší spôsob,“ podotkol minister.

Sloboda a solidarita je proti

Proti celoplošnému testovaniu je aj strana Sloboda a Solidarita (SaS). „My budeme proti na vláde aj na krízovom štábe, ale nebudeme celoplošné testovanie vetovať,“ uviedol pred stredajším rokovaním vlády líder liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík.

Richard Sulík nie je schopný do určeného termínu zabezpečiť dostatok testov na celoplošné testovanie. Po rokovaní Ústredného krízového štábu to uviedol predseda vlády Igor Matovič.

Premiér trvá na svojom

Podotkol však, že naďalej platí rozhodnutie krízového štábu o vykonaní ôsmich miliónov testov počas decembra.

„Pokúsime sa čo najskôr spustiť projekt celoplošného testovania,“ uviedol premiér. Treba mať podľa neho na to však zabezpečené testy a ochranné prostriedky.

Dodal tiež, že dobrovoľné plošné testovanie by boli vyhodené peniaze.