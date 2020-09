Česi už nestíhajú dohľadávať nakazených, známy vedec prognózuje kolaps systému

Počty nakazených koronavírusom v Česku prekonávajú rekordy. Za posledný deň pribudlo 792 infikovaných, čím sa počet aktívne chorých zvýšil na 14 438, vyplýva zo štatistík Ministerstva zdravotníctva ČR.

Denné prírastky nakazených boli v uplynulých dňoch vyššie ako tisíc. V prípade Prahy, Kolína, ďalej okresov Beroun, Kladno a Uherské Hradište už epidemiológovia hovoria o začínajúcom komunitnom prenose. Znamená to, že u najmenej tretiny nakazených sa nevedia dopátrať k jasnému zdroju nákazy.

Výskyt koronavírusu v jednotlivých okresoch ČR. Foto: MZ ČR

Bolestivé opatrenia sú nutné, tvrdí Flegr

Podľa českého evolučného biológa Jaroslava Flegra rastú počty nakazených v posledných týždňoch „rýchlejšie ako exponenciálne, takže skutočné počty nakazených budú ešte vyššie.“

V prípade, že čísla infikovaných porastú ešte viac, laboratóriá nebudú stíhať vyšetrovať vzorky a ich testovacie kapacity sa naplnia. A keďže veľké masy ľudí už nebude možné otestovať, zverejňované počty začnú od určitého dňa stagnovať, komentoval na Facebooku súčasnú situáciu v Česku Flegr.

„Pozorovania z okolitých štátov ukazujú, že v prípade súčasnej koronavírusovej epidémie ubehne od úplnej pohodičky ku katastrofe asi mesiac, pričom väčšinu času je to stále relatívna pohodička,“ vysvetľuje Flegr v ďalšom príspevku.

Pokračuje, že ak politici nezavedú nutné a bolestivé protiepidemické opatrenia včas, spoločnosť sa nevyhne neriadenému kolapsu. Keby boli aktuálne platné opatrenia dodržiavané v lete, do príchodu jesene by sa krajina vyhla nákladným a nepríjemným zásahom do života, akými sú zatváranie škôl, reštaurácií a ďalších podnikov, myslí si Flegr.

Situácia sa bude zhoršovať

Aj podľa epidemiológa Rastislava Maďara nie je situácia u našich západných susedov dobrá. Ako Maďar uviedol na Twitteri, v posledných dňoch zomrel na COVID-19 každých šesť až osem hodín nejaký pacient.

„Prognózy úmrtnosti pre severnú pologuľu nie sú do konca roka vôbec priaznivé,“ hodnotí Maďar a dodáva, že treba konať včas.

V posledních dnech v ČR úmrtí pacienta s Covid-19 v průměru každých 6 až 8 hodin a výhledy úmrtnosti pro severní polokouli nejsou až do konce roku vůbec příznivé. Zejména když není ochota konat včas. Každých 5 dnů zpoždění reakce může mít na celkový dopad velký vliv. https://t.co/67F6geszn7 — Rasti Madar (@RastiMadar) September 13, 2020

Ľudia čakajú na testy niekoľko dní

Podľa Idnes.cz už v Prahe začal kolabovať systém trasovania a testovania na COVID-19. Mnohí ľudia majú problém dostať sa na odber vzoriek bez ohľadu na to, že majú príznaky a musia čakať niekoľko dní.

Minister zdravotníctva Adam Vojtěch preto ľudí vyzval, aby sa nedávali testovať zbytočne. Samoplatcovia totiž tvoria asi 40 percent všetkých testovaných.

Česi menia pravidlá karantény

Ako informuje Český rozhlas, ministerstvo zdravotníctva v aktuálnej situácii pristúpilo k zmene opatrení. Od utorka už do karantény nemusia ísť ľudia, ktorí mali počas stretnutia s infikovanou osobou na tvári rúško alebo respirátor. Výnimkou budú len kontakty, u ktorých sa po stretnutí objavia príznaky COVID-19.