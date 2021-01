České ministerstvo zdravotníctva odporúča pozastaviť očkovanie, samotný minister však nesúhlasí

České ministerstvo zdravotníctva odporučilo prerušiť očkovanie prvou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu aj pozastaviť rezervácie na očkovanie. Dôvodom je nedostatok očkovacích látok. Prednosť má očkovanie druhou dávkou. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Hovorkyňa rezortu Barbora Peterová pre televíziu Nova povedala, že očkovanie prvou dávkou pozastavia „v Prahe a prípadne aj ďalších krajoch, ktoré nemajú dostatok očkovacej látky“.

„Prerušenie očkovania prvou dávkou a pozastavenie rezervácií na očkovanie prvou dávkou odporúča ministerstvo zdravotníctva stlmiť po dobu nasledujúcich 14 dní,“ informovala. Ako dodala, zhodnotenie situácie v danom kraji patrí primárne krajskému koordinátorovi vakcinácie.

Nesúhlas s prerušením

Minister zdravotníctva Jan Blatný so správou o prerušení očkovania nesúhlasí.

„Nemyslím si, že by ministerstvo odporučilo prerušiť vakcináciu. Nemyslím si, že by v Českej republike bol nedostatok vakcín taký veľký, aby sa prerušilo očkovanie. My len upozorňujeme na to, že termínov je teraz o niečo menej, ale nie, že by sa malo prerušiť očkovanie. To by som sa skoro proti tomu ohradil,“ povedal v stredu pre Českú televíziu.

Nedostatok vakcín

Petra Pecková však pre Radiožurnál povedala, že na „videokonferencii s hajtmanmi, ministerstvom zdravotníctva a pánom premiérom padol jasný pokyn. Vakcín je v súčasnej dobe málo a na rade sú tí, ktorí potrebujú preočkovanie“. Očkovanie bude podľa nej spomalené, niekde pozastavené.

České kraje majú problém s nedostatkom vakcín už niekoľko dní a rušia pre to rezervácie, pripomína TN.cz.