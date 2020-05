Česko zvažuje otváranie hraníc so Slovenskom. Dovolenkári však budú čeliť riziku, myslí si epidemiológ

Česko sa pripravuje na ďalšie uvoľňovanie preventívnych opatrení – 25. mája Česi zložia aj rúška na otvorených priestranstvách. Ich nosenie bude povinné len v interiéroch alebo hromadnej doprave.

Podľa epidemiológa Rastislava Maďara sa v Česku šírenie koronavírusu poradilo spomaliť. Ako uviedol v rozhovore pre iDNES.cz, prípadov šírenia nákazy medzi neznámymi ľuďmi v MHD, obchodoch a na pracovisku je minimum a väčšina nových infikovaných sa objavuje medzi rodinnými, resp. priamymi kontaktmi.

Otváranie hraníc so Slovenskom

Vzhľadom na situáciu v stredoeurópskom priestore je v úvahe aj otváranie hraníc so Slovenskom, naznačil garant pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva ČR pre zmierňovanie opatrení súvisiacich s Covid-19. „Slovensko má veľmi priaznivý vývoj epidemiologickej situácie. Pokiaľ sa oni nebudú báť nás, tak my by sme sa ich zásadne báť nemali.“

Poukázal na množstvo cezhraničných rodinných zväzkov, ale tiež študentov zo Slovenska, ktorí by uvítali možnosť doštudovať.

Dovolenkári sa musia pripraviť na PCR test

Cesta za morom do Chorvátska je stále predmetom pochybností, najmä kvôli tranzitným krajinám. Dovolenkárov tiež môže odrádzať riziko, že skončia po návrate v karanténe. Jedinou vstupenkou do krajiny by totiž mohol byť negatívny PCR test.

Najbližšie týždne spojené s uvoľňovaním opatrení ukážu, či bude počet chorých narastať, a či vláda nebude musieť opäť pristúpiť k zákazom. „Čakajú nás kľúčové dva týždne,“ povedal na margo epidemiologickej situácie v krajine.

K dnešnému dňu má Česko 8 177 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 283 obetí ochorenia Covid-19. Z infekcie sa vyliečilo už 4 738 ľudí, teda viac ako polovica pacientov.