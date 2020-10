Česko nutne potrebuje lôžka pre chorých na COVID-19, armáda postaví v Prahe poľnú nemocnicu

Česká republika potrebuje v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou rýchlo náhradné kapacity lôžok, vyjadril sa premiér Andrej Babiš. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s tým, že minister vnútra Jan Hamáček oznámil, že armáda začne cez víkend budovať poľnú nemocnicu v pražských Letňanoch.

Využijú hangáre v Letňanoch

„Bude to tak, že armáda v poľnej nemocnici, ktorej kapacita bude navýšená až na 500 lôžok, začne s výstavbou v sobotu. Budú využité stavby v Letňanoch, to sú tie hangáre, kde je zabezpečené vykurovanie a tak ďalej. Vybavenie bude pochádzať z armádnej poľnej nemocnice,“ vysvetlil Hamáček pre Českú televíziu.

Pracovať by tam mal personál armádnej nemocnice aj zdravotníci. Štát podľa ministra potrebuje zhruba 14- až 15-tisíc lôžok, čo je dvojnásobok aktuálneho počtu. V prípade potreby by mohla vláda podľa Babiša využiť aj kúpele, ktoré disponujú lôžkami, a záložné kapacity by mohli byť i v hoteloch.

„Musíme urýchlene stavať náhradné kapacity. Zajtra zasadne vláda a toto je absolútne zásadná úloha pre pána Prymulu, aby sa kapacity začali stavať už tento týždeň. Je to veľmi súrne, tie čísla sú katastrofálne, prognóza nie je dobrá. Samozrejme, je to aj otázka personálu, takže na tom sa pracuje,“ povedal Babiš novinárom pred odletom na samit lídrov do Bruselu.

Stovky pacientov sú vo vážnom stave

České laboratóriá zaznamenali ďalší rekord, keď potvrdili nákazu koronavírusom u 9 544 ľudí, čo je najvyšší denný nárast od začiatku epidémie. V nemocniciach leží podľa údajov ministerstva zdravotníctva 2 678 pacientov, pričom 518 z nich je vo vážnom stave.

Ministerstvo pritom začalo zverejňovať aj údaje o voľných kapacitách v nemocniciach. K 14. októbru bolo lôžok typu ARO/JIS voľných 981 (zo 4 014), ventilátorov 899 (z 1 837) a lôžok s kyslíkom 7 204 (z 23 201).

Celkovo v Česku dosiaľ potvrdili vyše 139-tisíc prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 1 172 ľudí.