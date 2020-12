Česko očakáva ďalšie vakcíny už čoskoro, spoločnosť Pfizer priznala logistické problémy

Ďalšie vakcíny proti koronavírusu by mali do Českej republiky doraziť už vo štvrtok 31. decembra. Uviedla to hovorkyňa českého ministerstva zdravotníctva Barbora Peterová. Celkovo by malo ísť o 19-tisíc dávok, pričom časť z nich by mala zamieriť do krajských nemocníc. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Pôvodne mala druhá várka vakcín do ČR prísť už v pondelok, ale firma Pfizer uviedla, že má logistické ťažkosti priamo vo výrobe v Belgicku. Meškajú tak aj vakcíny určené pre Španielsko či Nemecko. Prvé vakcíny do ČR prišli v noci z piatka na sobotu. Bolo to 9 750 dávok. V priebehu januára by malo do Česka doraziť ďalších zhruba 320-tisíc dávok vakcíny.