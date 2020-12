Česko začalo s vakcináciou proti koronavírusu, prvým zaočkovaným bol premiér Andrej Babiš

V Česku očkovaciu kampaň proti koronavírusu odštartoval premiér Andrej Babiš, ktorý vakcínu dostal v nedeľu ráno v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. „Tento rok bol najhorší v našich moderných dejinách. Vakcína, ktorá prišla, je nádejou, že sa vrátime do normálneho života,“ povedal Babiš.

Premiér zároveň oznámil, že Česká republika bude mať nakoniec k dispozícii 15,9 milióna dávok vakcíny proti COVID-19. „Je to väčšie množstvo, ako bolo zverejnené. Budeme mať očkovacej látky naviac,“ doplnil Babiš. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Podľa predsedu českej vlády sa v krajine bude očkovať pravdepodobne počas obdobia deviatich mesiacov. „Je to logisticky veľmi zložité. Musíme začať čo najskôr a vakcíny sa musia použiť do troch dní,“ konštatoval Babiš. Česká republika má aktuálne k dispozícii 9 750 dávok vakcíny proti koronavírusu. Prvá dodávka očkovacích látok od spoločností Pfizer a BioNTech do Česka dorazila v noci na sobotu. Teraz je dostupná v štyroch pražských a dvoch brnianskych nemocniciach.