Chirurgický pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku, ktorý zničil požiar, premenia na moderné pracoviská

Zničený chirurgický pavilón Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok premenia na moderné pracoviská.

Ako informoval na svojej sociálnej sieti minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), v pondelok je to presne rok od požiaru pavilónu, ktorý zapríčinil skrat v elektroinštalácii.

„Prác bolo kopec, keďže požiar zasiahol viaceré oddelenia a kliniky. Rozhodli sme sa nielen odstrániť škody po požiari, ale zmodernizovať celý pavilón tak, aby slúžil všetkým pacientom,“ uviedol.

Komplexná rekonštrukcia si vyžiada finančné prostriedky vo výške približne 20 mil. eur. Nemocnica sa v týchto dňoch stala úspešným uchádzačom o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, pričom jedným z ďalších zdrojov sú napríklad aj sponzorské dary od viacerých súkromných spoločností.

„V týchto dňoch po mesiacoch plánovania a fyzickej práce s odstraňovaním následkov po požiari bolo ukončené výberové konanie na zhotoviteľa stavby a so samotnými prácami by sa malo začať už o pár týždňov,“ dodáva Naď. Rekonštrukcia by mala byť ukončená koncom roka 2023.