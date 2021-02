Chorvátsko chce kúpiť ruskú vakcínu pod jednou podmienkou, ak do dvoch týždňov dodajú milión dávok

Chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš uviedol, že jeho krajina uvažuje o nákupe približne milióna dávok ruskej vakcíny proti koronavírusu, dokonca aj bez schválenia zo strany regulačného úradu Európskej únie.

Minister v stredu skonštatoval, že o efektívnosti ruskej vakcíny Sputnik V rozhodnú chorvátske regulačné orgány. Európska lieková agentúra (EMA) zatiaľ očkovaciu látku Sputnik V neschválila.

Podľa Beroša konečné rozhodnutie o nákupe ruskej vakcíny bude závisieť od toho, ako rýchlo by ju mohli do Chorvátska dodať. „Ak to bude v lete, nebudeme ju potrebovať,“ povedal minister novinárom.

„Ak môže prísť do týždňa alebo dvoch, potrebovali by sme milión dávok,“ dodal. Maďarsko, sused Chorvátska, je zatiaľ jediná krajina Európskej únie, ktorá sa chystá aplikovať ruskú a čínsku vakcínu bez čakania na schválenie zo strany EMA.