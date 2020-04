Chronicky chorí pacienti nesmú doplácať na situáciu s Covid-19, ambulanciám chýbajú ochranné prostriedky

Chronicky chorí pacienti by nemali doplatiť na sústreďovanie pozornosti len na pacientov s Covid-19. Upozornila na to Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL). Žiada preto vládu o väčšiu podporu súčasnej infraštruktúry primárnej zdravotnej starostlivosti.

Zachovanie dostupnosti starostlivosti

Tá je podľa spoločnosti rozhodujúca pre zvládnutie súčasného epidemiologického problému, ale aj na zachovanie dostupnosti kvalitnej starostlivosti pre akútnych a chronických pacientov bez presúvania všeobecných lekárov do tzv. Covid-19 ambulancií alebo na prácu na infekčných oddeleniach.

Spoločnosť je tiež za prehodnotenie zriaďovania nových Covid-19 ambulancií, kde majú byť presúvaní všeobecní lekári zo svojich ambulancií.

„Ak aj budú vznikať, mali by byť súčasťou sekundárnej starostlivosti v ‚červených‘ zónach nemocníc, kde bude stav pacientov komplexne vyšetrený a rozhodne sa o ďalšej izolácii v nemocnici alebo v domácich podmienkach so zabezpečením bezpečného prevozu pacientov,“ konštatoval prezident SSVPL Peter Makara.

Nedostatok ochranných prostriedkov

Spoločnosť zároveň odmieta zodpovednosť za to, že si súkromní poskytovatelia nedokážu zabezpečiť dostatok ochranných prostriedkov, ktoré nedokáže zabezpečiť ani štát. Žiada pre to štát, aby ich zabezpečil, a to najmä v situácii, keď výnimočný stav rozšíril aj na ambulantných poskytovateľov.

Spoločnosť odmieta aj prenos zodpovednosti len na konkrétnych pracovníkov a lekárov poskytujúcich služby pre pacientov v domovoch sociálnych služieb (DSS). Reagujú tým na situáciu v DSS v Pezinku a v Martine.

„V oboch prípadoch možností prenosu ochorenia Covid-19 veľkú časť zodpovednosti nesie vláda a krízový štáb, pretože tieto problémy mali byť včas odhalené a vyžadovali prijatie účinných opatrení na centrálnej úrovni, ak to bolo v súčasnej situácii vôbec možné,“ uzavrel Makara.