Cigániková varuje pred návrhom úplného zákazu interrupcií. Slovensku hrozí poľský model

Poslanecký návrh zákona Martina Čepčeka (OĽaNO) o úplnom zákaze interrupcií je absolútnym obmedzením práv ženy. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka výboru Národnej rady SR (NR SR) pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS).

Ženy by sa už nemohli slobodne rozhodnúť

Poslanecký návrh sa podľa nej snaží zaviesť na Slovensku poľský model, ktorý odoberá žene akékoľvek právo na slobodné rozhodnutie, či dieťa vynosiť, alebo podstúpiť interrupciu. Keďže o podobnom návrhu zákona rokoval parlament nedávno, Cigániková podá žiadosť na Ústavnoprávny výbor NR SR, aby návrh zákona stiahol z rokovania NR SR.

„Chcem za nás povedať, že to považujem za vrcholne nekorektné, nielen voči nám ženám, že nám teda ide nejaký ešte aj chlap dokonca a poslanec od stola obmedzovať slobodu. Nielen voči nám z poslaneckého klubu SaS, ale považujeme to za vrcholne nekorektné aj v rámci koalície, pretože pán poslanec sa s nikým neporadil. Dokonca to považujem za nekorektné aj voči jeho vlastným kolegom. Mnohí o ňom ani nevedeli a mnohí s ním ani nesúhlasia,“ povedala Cigániková.

Pokus o normalizáciu extrémnych návrhov

Cigániková sa obáva, že niektorí poslanci NR SR budú podobné návrhy podávať tak často, že časom prídu v poriadku aj ostatným.

„Upozorňujeme na to, že možno ide o pokus o akúsi normalizáciu extrémnych návrhov, na ktoré ale my vždy budeme poukazovať veľmi rázne. Nesúhlasíme nielen s týmto návrhom, ale aj s takouto komunikáciou,“ uviedla.

Podobný návrh zákona predložili pred dvomi mesiacmi poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).