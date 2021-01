Cítite sa unavený? Ako rozlíšiť, či ide o symptóm COVID-19 alebo o niečo iné a rovnako závažné

Medzi základné príznaky ochorenia COVID-19 patrí aj únava alebo malátnosť. Avšak rozlíšiť, či ide o bežnú únavu spôsobenú stresom, fyzickou aktivitou alebo jednoducho prostredím či počasím, je pomerne náročné.

Odborníci sa v prípade koronavírusu SARS-CoV-2 zhodujú, že na to, aby ste sa museli naozaj začať báť, by ste mali spozorovať aj ostatné príznaky. Tými sú horúčka nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov alebo hlavy či strata čuchu a chuti.

V každom prípade, únava môže byť príznakom aj mnohých iných ochorení. Preto, ak máte podozrenie, že niečo naozaj nie je v poriadku, preventívne sa izoluje a skontaktujte svojho lekára, ktorý vám určite budete vedieť povedať viac.

Nedostatok energie

Únava je termín používaný na označenie celkového pocitu únavy alebo nedostatku energie. Nie je to ale to isté, ako cítiť sa ospalý. Ak ste unavení, nemáte motiváciu a energiu. Ospalosť môže byť príznakom únavy, ale nie sú to pojmy s rovnakým významom.

Únava je bežným symptómom mnohých zdravotných problémov. Môže však byť tiež prirodzeným výsledkom životného štýlu. Paradoxne, únavu pociťujú najmä tí, ktorí majú nedostatok pohybu alebo sa nesprávne stravujú.

Práve v rámci epidemických opatrení prešli u mnohých ľudí návyky súvisiace s pohybom a stravou veľkými zmenami. Preto sa nám môže zdať, že sme viac unavení ako zvyčajne, aj keď nič nerobíme.

Ak sa pocit únavy nestratí odpočinkom a zlepšením výživy, vtedy môžeme hovoriť o možnom zdravotnom probléme. Existuje mnoho príčin únavy, ktoré možno rozdeliť do troch kategórií. Je to faktor životného štýlu, fyzické (zdravotné) podmienky a problémy duševného zdravia.