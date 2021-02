Čo by vás presvedčilo, aby ste sa zaočkovali proti COVID-19? Prieskum odhalil názory Slovákov

Najvýraznejšou šancou ovplyvniť postoj k očkovaniu by bola možnosť vybrať si spomedzi vakcín používaných inde vo svete, napríklad Sputnik V. Túto možnosť označilo 30,6 percenta respondentov s odmietavým či nerozhodným postojom. Možnosť vybrať si spomedzi vakcín schválených Európskou úniou by zmenila názor u viac ako 23 percent respondentov.

Niektorých motivujú peniaze

Vyplýva to z kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, za ktorým je Slovenská akadémia vied (SAV) a spoločnosti Mnforce a Seesame. Zber dát uskutočnili na vzorke tisíc respondentov od štvrtka 28. januára do utorka 2. februára. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Lukovičová zo spoločnosti Seesame.

Viac o téme: Koronavírus COVID-19 vakcína

Možnosť vakcinácie u všeobecného lekára by zvýšila ochotu zaočkovať sa u viac ako 41 percent respondentov s odmietavým či nerozhodným postojom. Ponuka peňazí za očkovanie by zmenila názor u 15,7 percenta respondentov. Pre 24,3 percenta ľudí s odmietavým postojom by bolo rozhodujúce, ak by bez očkovania nemohli cestovať do zahraničia.

Názor rodiny prevláda

Pre respondentov je pri rozhodovaní o vakcinácii proti COVID-19 dôležitý najmä názor najbližšej rodiny. Túto možnosť označilo 48,6 percenta spomedzi všetkých opýtaných. Dôležitý by pre nich bol aj názor všeobecného lekára (46,9 percenta) či blízkej osoby, ktorá má lekárske či farmaceutické vzdelanie (46,6 percenta).

„Ukazuje sa, že pri rozhodovaní sa o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 je okrem najbližšej rodiny mimoriadne dôležitý i všeobecný lekár. Dá sa predpokladať, že ak by sa podarilo rozšíriť vakcináciu i do ambulancií všeobecných lekárov, tak by sa časť doteraz nerozhodných či očkovanie odmietajúcich ľudí dala zaočkovať,” podotkol Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Vysoko sa umiestnili aj názory vedeckých inštitúcií a slovenských vedcov (42,9 percenta). Ako nižšie dôležité považujú ľudia názor prezidentky SR (22,3 percenta), Európskej únie (19 percent), vlády SR (15,2 percenta), mestskej samosprávy (12,3 percenta), veľkých etablovaných firiem (12,1 percenta) či cirkvi (9,6 percenta).

Počúvajú aj vedcov

Prieskum zároveň zistil, že pre 14,4 percenta respondentov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, je názor vedcov dôležitý. Naopak najdôležitejší je medzi ľuďmi, ktorí sa chcú dať zaočkovať. Túto možnosť totiž označilo 67,4 percenta opýtaných. Ľudia s odmietavým postojom najčastejšie označili, že názor najbližšej rodiny je pri ich rozhodovaní o očkovaní dôležitý. Túto možnosť zvolilo 30,4 percenta z nich.

Za najdôveryhodnejší zdroj informácií považuje 49,1 percenta všetkých respondentov názor svojho lekára. Za dôveryhodného ho označilo aj 23,3 percenta ľudí s negatívnym postojom k očkovaniu a 50,6 percenta s nerozhodným postojom. Slovenským vedcom s informáciami o očkovaní dôveruje 48 percent zo všetkých opýtaných.

Z nerozhodných 45,1 percenta. Za menej dôveryhodné boli pokladané informácie od vlády (celkovo 18 percent), celoštátnych televízií a denníkov (17,4 percenta), od osobností spoločenského života (14,4 percenta) či z internetu a sociálnych sietí (14,2 percenta).