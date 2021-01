Čo nám lockdown vzal: Návrat do normálu môže byť náročný pre dospelých, deti aj zvieratá, tvrdí psychologička

Z úst filmovej postavy Reda, ktorého v snímke Výkupenie z väznice Shawshank stvárnil herec Morgan Freeman, odznie magická veta: „Tieto steny majú zvláštnu moc. Najprv ich nenávidíš, potom si na ne zvykneš a nakoniec si na nich závislý.“

Aj keď sa film odohráva vo väzení, tento výrok istým spôsobom opisuje súčasnú situáciu pre milióny ľudí po celom svete. Už takmer rok trávia väčšinu času vo svojich domovoch. Jedia, spia, pracujú či zabávajú sa doma „medzi štyrmi stenami“.

Najprv to bolo otravné, potom si zvykli a dnes už si mnohí nevedia predstaviť, že by sa mali vrátiť k normálnemu životu. Ako vysvetľuje psychologička Petra Ferenčíková, pre ich psychiku to môže mať dokonca závažné dôsledky.

Separačná úzkosť

Separačná úzkosť je stav, kedy pociťujeme nadmerný strach a stres. Väčšinou je separačná úzkosť prirodzená fáza vývinu u detí vyvolaná nejakou významnou životnou udalosťou alebo jej narušením.

„Pandemická situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame môže mať dopad v podobe separačnej úzkosti na ľudí akejkoľvek vekovej kategórie,“ vysvetľuje psychologička z občianskeho združenia Správny krok.

U dospelých sa prejavuje rovnako pociťovaním zvýšenej hladiny strachu, stresu a úzkosti. Môže ísť pritom o rôzne situácie, napríklad o nadmerný strach o blízkych z dôvodu ich ohrozenia koronavírusom, najmä keď ich nevieme ochrániť.

Aké sú príznaky?