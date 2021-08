Čo robiť, ak ste síce zaočkovaní proti COVID-19, no stretli ste sa s nakazeným človekom

Tretia vlna pandémie sa na Slovensku pomaly rozbieha. Podľa odborníkov však bude odlišná od tých predchádzajúcich. Dôvodom sú ľudia zaočkovaní proti COVID-19 a tí, ktorí toto ochorenie prekonali.

Platia pre nich totiž iné pravidlá, ako pre ľudí, ktorí očkovaní nie sú. Týka sa to aj situácie, keď sa človek stretne s niekým, u koho test na prítomnosť SARS-CoV-2 potvrdil infekciu. Kto musí v takom prípade absolvovať karanténu?

V Spojených štátoch, rovnako ako na Slovensku, platí, že ak je človek vystavený koronavírusu zaočkovaný, povinnú domácu karanténu absolvovať nemusí. Aspoň do okamihu, kým sa u neho nevyvinú príznaky ochorenia.

Sledovať 14 dní

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) doslova uvádza, že „ak ste boli v blízkosti niekoho, kto má COVID-19, nemusíte sa držať ďalej od ostatných, ani sa nechať testovať, pokiaľ nemáte príznaky“.

Hlavným dôvodom je, že plne očkovaní ľudia majú znížené riziko prenosu SARS-CoV-2 na neočkované osoby. Napriek tomu by sa aj zaočkované osoby mali minimálne 14 dní sledovať pre prípadné symptómy, ako uvádza Healthline.

„Máme údaje o tom, že ľudia, ktorí sú úplne očkovaní, aj keď majú pozitívny test, sú väčšinou asymptomatickí,“ uviedla doktorka Jennifer Horneyová, epidemiologička z Univerzity v Delaware. Nie je to tak však vždy.

Príznaky a test

K typickým príznakom COVID-19 stále patria horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, strata chuti alebo čuchu či celková únava. Niektoré symptómy môžu pripomínať príznaky prechladnutia, najmä u ľudí, ktorí majú mierny priebeh ochorenia.

Ak si podobné príznaky všimnete, mali by ste sa izolovať od ostatných ľudí a nechať sa otestovať, a to aj keď ste úplne zaočkovaní. Prvý test by sa mal vykonať okamžite, kontrolný test potom o päť až sedem dní po expozícii.

Kontakty by ste mali obmedziť najmenej 10 dní po poslednom pozitívnom teste. Podľa CDC sa treba vyhýbať najmä jedincom s oslabenou imunitou a neočkovaným ľuďom, ktorí predstavujú rizikovú skupinu pre iné ochorenia.

Návrat rúšok

Viaceré krajiny napriek týmto uisteniam odborníkov zavádzajú naspäť povinnosti nosiť rúška a respirátory na verejnosti, a to aj v exteriéri. Platí to rovnako pre zaočkovaných, ako aj neočkovaných ľudí.

Aktuálne celosvetovo rozšírený variant Delta je totiž rovnako infekčný ako kiahne. To znamená, že na prenos stačí naozaj málo. Ministerstvo zdravotníctva SR momentálne určuje karanténu pri úzkom kontakte s infikovaným. Aký to je?