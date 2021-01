COVID-19 sa v mozgu správa inak, ako vedci čakali

Výskumníci z amerického Národného zdravotníckeho inštitútu (NIH) v najnovšej štúdii hľadali znaky poškodenia mozgu spôsobeného stenčovaním a poškodzovaním krvných ciev vo vzorkách od pacientov, ktorí zomreli krátko po infikovaní koronavírusom.

Vo vzorkách tkaniva však prekvapivo nezaznamenali prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Štúdia naznačuje, že poškodenie mozgu nebolo spôsobené priamo vírusom, ale zápalovou reakciou tela na vírus. Výsledky boli publikované v New England Journal of Medicine.

Nielen problém s dýchaním

Aj keď je COVID-19 primárne ochorenie dýchacích ciest, pacienti často uvádzajú aj neurologické problémy, a to najmä bolesti hlavy, zlyhávanie kognitívnych funkcií, závraty, únavu či stratu čuchu.

Toto ochorenie môže tiež spôsobiť mozgovú mŕtvicu, niekoľko štúdií preukázalo aj zápal a poškodenie krvných ciev. V jednej z týchto štúdií sa našli dôkazy o malom množstve vírusu SARS-CoV-2 v mozgoch niektorých pacientov.

Dôsledky prítomnosti nového koronavírusu v mozgu môžu byť veľmi vážne, preto sa autori štúdie snažili pochopiť, ako choroba ovplyvňuje jeho činnosť. Od marca do júla 2020 preskúmali 19 vzoriek mozgového tkaniva pacientov, ktorí zomreli na COVID-19.

Výkonnejšie MRI

Vzorky od 16 pacientov pochádzali z New York City, zatiaľ čo ďalšie tri poskytlo oddelenie patológie na fakulte medicíny University of Iowa. Pacienti boli pritom v širokom vekovom rozpätí od päť do 73 rokov.

Všetci zomreli v priebehu od niekoľkých hodín až do dvoch mesiacov od prvých príznakov. U viacerých tiež zaznamenali jeden alebo viac rizikových faktorov vrátane cukrovky, obezity či kardiovaskulárnych chorôb.

Vedci pôvodne skúmali vzorky čuchových žiaroviek a mozgových kmeňov s použitím špeciálneho skeneru s vysokým výkonom (MRI), ktorý je štyri až desaťkrát citlivejší ako väčšina MRI skenerov.

Svetlé a tmavé škvrny

Vďaka čuchovým žiarovkám máme čuch, zatiaľ čo oblasť nazývaná mozgový kmeň riadi naše dýchanie a srdcovú frekvenciu. Obe tieto oblasti sa považujú za vysoko citlivé na prítomnosť COVID-19.