COVID-19 vážne ohrozuje pacientov po transplantácii. Ministerstvo vyzýva ľudí, aby kontaktovali lekára

Ministerstvo zdravotníctva SR vyzýva pacientov po orgánových transplantáciách, aby pri ochorení COVID-19 kontaktovali lekára transplantačného centra. Urobiť tak majú aj pri ľahšom priebehu ochorenia.

U infikovaných pacientov po orgánových transplantáciách je nutné zvážiť úpravu imunosupresie. Zabúdať by na to nemali ani ošetrujúci lekári pri domácej liečbe i hospitalizácii takýchto pacientov. Môže to mať pri liečbe podľa rezortu kľúčový význam.

Pacienti nemajú s konzultáciou váhať

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská vyzýva pacientov aj ošetrujúcich lekárov, aby s konzultáciou neváhali.

„Cieľom výzvy je zlepšiť informovanosť pacientov aj lekárov o potrebe čo najskoršej konzultácie úpravy imunosupresívnych liečiv u pacientov po orgánových transplantáciách SARS-Cov-2 pozitívnych,“ upozorňuje Zuzana Žilinská.

Ako doplnila, neodkladná úprava imunosupresívnej liečby môže mať pre pacienta kľúčový význam v rozvoji ochorenia COVID-19 ako aj pri prognóze.

Transplantačný program pokračuje aj cez pandémiu

Transplantačný program v druhej vlne pandémie pokračuje za dodržania prísnych protiepidemických opatrení. Problematika darcovstva a transplantácií je po prvýkrát súčasťou programového vyhlásenia vlády.

V roku 2019 bolo na Slovensku vykonaných 259 transplantácií orgánov. Z toho 197-krát sa transplantovala oblička, 41 pečeň a 21 srdce. Štatistiky za rok 2020 budú k dispozícii koncom januára 2021.