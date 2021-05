Daňovo-odvodová reforma by mohla ovplyvniť aj zdravotné odvody, poisťovne však zatiaľ nik neoslovil

Zatiaľ nie je jasné, či sa avizovaná daňovo-odvodová reforma z dielne rezortu financií dotkne aj zdravotných odvodov. Ani jedna zo zdravotných poisťovní o tom zatiaľ nemá žiadne informácie.

Pre agentúru SITA to zhodne uviedli hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Matej Neumann, PR špecialista Dôvery Matej Štepianský aj hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Či teda reforma bude upravovať aj výšku zdravotných odvodov, zatiaľ známe nie je.

Hovorca štátnej VšZP konštatoval, že detaily daňovo-odvodovej reformy nie sú známe a neboli zatiaľ oficiálne komunikované. „Nevedieme žiadnu diskusiu s ministerstvami na túto tému,“ reagoval PR špecialista Dôvery. K téme sa nevedela vyjadriť ani hovorkyňa Unionu s tým, že poisťovňa nemá žiadne konkrétne informácie. „O danej téme s nami zatiaľ nikto ani nediskutoval,“ uviedla.

Daňovo-odvodovú reformu stále nepoznáme. Ministrovi financií Igorovi Matovičovi sa ju nepodarilo predstaviť do dvoch týždňov tak, ako to avizoval. „Maximálne do dvoch týždňov verím, že tu pred vami stojíme a predstavíme celý koncept daňovo-odvodovej reformy so všetkými prepočtami, s argumentáciami, s dopadmi, a s tým, kto na tom získa a kto to zaplatí,“ povedal 5. mája na tlačovej besede Matovič.