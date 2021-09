Delta variant koronavírusu je infekčný od prvého dňa, hygienici zatiaľ aktívne trasujú kontakty

Hygienici zatiaľ aktívne trasujú kontakty infikovaných koronavírusom. Nárast prípadov nákazy zatiaľ nie je tak dramatický, regionálne Úrady verejného zdravotníctva preto stíhajú aktívne trasovať.

Trasovanie stráca zmysel

Ako uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, trasovanie v prostredí delta variantu v nejakom stupni komunitného šírenia však stráca význam.

Pacient je infekčný takmer od prvého dňa nákazy a kým sa mu testom potvrdí koronavírus, má za sebou toľko kontaktov, že trasovanie stráca zmysel.

Prijali stovky ľudí

„Alfa variant bol infekčný na piaty, šiesty deň, delta je infekčná prakticky od prvého dňa,“ podotkol Lengvarský v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že do radov regionálnych Úradov verejného zdravotníctva prijali viac ako 300 ľudí. Pokiaľ by to bolo potrebné, na ich posilnenie sú pripravené aj Ozbrojené sily SR.