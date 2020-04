Detaily šírenia koronavírusu na Slovensku. Ako dlho tu s nami ostane?

Experti z Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) predpokladajú, že pandémia koronavírusu u nás dosiahne svoj vrchol približne v strede júla, kedy bude počet nakazených najvyšší. Podľa aktuálnych odhadov by sa mohlo nakaziť okolo 170-tisíc Slovákov. Vyplýva to z modelu, ktorý zverejnili na stránke IZP.

Najnovší model šírenia ráta s pesimistickým scenárom. Pri udržaní súčasných opatrení teda odborníci nevylučujú priaznivejší vývoj a nižší počet nakazených.

Ako sa bude situácia vyvíjať najbližšie mesiace? Súčasný model predpokladá, že zostanú v platnosti preventívne opatrenia z 27. marca, teda budú otvorené len niektoré obchody či prevádzky a mobilita obyvateľstva bude znížená na 35 percent. Do hry však neskôr môžu vstúpiť aj ďalšie faktory, napríklad letné teploty či intenzita sociálnych kontaktov.

Nakazených môže byť 6-násobne viac

„Počet identifikovaných prípadov pravdepodobne výrazne podhodnocuje reálny počet prípadov nakazených osôb,“ uvádzajú v predikcii odborníci z IZP. Predpokladajú, že počet infikovaných môže byť až šesťnásobný, čo by vzhľadom na aktuálne čísla znamenalo okolo 2 400 infikovaných. Experti vychádzajú z predpokladu, že až polovica nakazených nemusí mať žiadne symptómy ochorenia.

„Očakávame, že 7,43 percenta symptomatických pacientov bude vyžadovať hospitalizáciu a 13,75 percenta z nich bude potrebovať akútnu starostlivosť,“ opisuje v modeli IZP s dodatkom, že ide len o predbežný odhad.

Do leta pribudne 150-tisíc chorých

Ak budú aj naďalej platné opatrenia z 24. a 27. marca, teda nosenie rúšok bude povinné a obchody či firmy budú fungovať v obmedzenom režime, priebeh šírenia ochorenia na Slovensku bude pomalší ako v iných európskych krajinách. V takom prípade u nás vrchol šírenia nastane na 110. deň s maximálnym počtom nakazených prevyšujúcim tri percentá.

Keď pandémia dosiahne svoj vrchol, ktorý podľa hypotéz nastane v júli, pozvoľna sa počet nakazených bude znižovať. Koronavírus tu však s nami pravdepodobne ostane ešte niekoľko mesiacov. Zo súčasného modelu vyplýva, že nákaza by sa mohla šíriť až do jesene, prípadne do konca roka. Experti z IZP však avizovali jeho aktualizáciu.