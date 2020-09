Detská fakultná nemocnica môže zakúpiť prístroje pre ťažko choré deti, pomohol jej štedrý grant

Dôležité medicínske prístroje používané pri liečbe ťažko chorých detských pacientov bude môcť zakúpiť vďaka medzinárodnému grantu vo výške 88 300 eur Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici (DFNsP BB).

Pomoc pre onkologicky chorých pacientov

Ako vo štvrtok na brífingu informoval riaditeľ občianskeho združenia Svetielko nádeje (OZ SN) Igor Obšajsník, grantové prostriedky získalo Svetielko nádeje vďaka spojeniu síl s Rotary klubom v Banskej Bystrici.

„Už 18 rokov sa Svetielko nádeje snaží pomáhať onkologicky chorým deťom a ich rodinám. Za ten čas sme pomohli už viac ako 650 detským pacientom. Sme veľmi radi, že vďaka tomuto grantu budeme môcť kvalitnejším spôsobom zabezpečovať našu prepravnú službu za dodržania tých najprísnejších opatrení pre pacientov so zníženou imunitou,“ povedal predseda OZ SN a zástupca prednostu Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP Banská Bystrica Pavel Bician.

Prepravu pacientov bude zabezpečovať nové vozidlo, ktoré nahradí opotrebovaný automobil. Detská onkológia v meste pod Urpínom má najdlhšiu tradíciu z troch kliník pôsobiacich na Slovensku.

Tretí globálny grant

Nové prístroje sa budú používať aj na niektorých iných oddeleniach detskej nemocnice. „V prvom rade je to očná digitálna štrbinová lampa, čo je špičkový prístroj na očnú diagnostiku. Ďalej je to doplnenie techniky do urgentnej ambulancie, pričom už v budúcom roku chceme mať urgent druhého typu pre deti a dorast, kde potrebujeme toto vybavenie,“ doplnil generálny riaditeľ DFNsP Banská Bystrica Juraj Gallo.

Grantové prostriedky venovali Rotary kluby z Francúzska a Slovenska podporené celosvetovou Nadáciou Rotary. „V 21-ročnej histórii nášho česko-slovenského dištriktu ide iba o tretí globálny grant, pričom je to prvýkrát, kedy pomoc smeruje v prospech zdravotníckeho zariadenia na Slovensku,“ uviedol zakladajúci prezident Rotary klubu Banská Bystrica Ivan Belan s tým, že miestnym iniciátorom grantového projektu je francúzsky podnikateľ žijúci na Slovensku Lucien Caoduro.