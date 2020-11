Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici počas testovania odhalila zamestnancov s koronavírusom

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici počas víkendového testovania na ochorenie COVID-19 otestovali 858 ľudí, z ktorých bolo pozitívnych šesť zamestnancov a štyria rodinní príslušníci. Ako nemocnica informuje v tlačovej správe, testovanie zabezpečili svojpomocne z radov svojich zamestnancov a ich rodín.

„Hrubým odhadom sme očakávali asi tisícku potenciálnych testovaných. Reálne sa počas týchto troch dní prišlo otestovať 858 ľudí. V tomto čísle nie sú zahrnutí tí zamestnanci a ich rodinní príslušníci, ktorí využili testovanie v mieste svojho bydliska,“ povedal námestník pre LPS Miloslav Hanula.

Testovať začali generálkou v piatok 30. októbra, keď boli testovaní zdravotníci a ďalší členovia testovacích tímov, pracovníci údržby a tiež niekoľkí spolupracovníci. Spolu urobili 89 testov, z ktorých dva boli pozitívne. „Sobota bola zaťažkávacou skúškou pre nás všetkých, otestovali sme 599 ľudí, pozitívnych bolo šesť,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Ľuba Pohorelá. Testovanie v Detskej nemocnici bolo predčasne ukončené v nedeľu o 16:00 pre nízky záujem, pričom dovtedy otestovali 170 ľudí, z ktorých boli dvaja pozitívni.

„O týždeň nás pravdepodobne čaká druhé kolo testovania. Ak bude, my sme pripravení. Máme to odskúšané, odhalili sme svoje slabšie miesta, vylepšíme to, čo treba a pôjdeme do toho s rovnakým nasadením,“ dodal na záver riaditeľ Detskej nemocnice Juraj Gallo.