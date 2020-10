Diagnostika mŕtvice pomocou smartfónu? Vedci vytvorili umelú inteligenciu, ktorá to dokáže

Odborníci vytvorili nástroj, ktorý dokáže diagnostikovať mŕtvicu na základe abnormalít v pacientovej reči a pohybe tvárových svalov. K dosiahnutiu presnosti porovnateľnej s lekárom na pohotovosti stačí niekoľkominútová interakcia so smartfónom.

Vo svojej štúdii to uviedli výskumníci z Pensylvánskej štátnej univerzity a Nemocnice Houston Methodist v Texase.

Pomôcka pre lekárov i samo-vyšetrenie

Spoluautor James Wang uviedol, že lekári na pohotovosti majú obmedzené možnosti. „Keď má pacient príznaky mŕtvice, počíta sa každá minúta,“ dodal.

S kolegami vyvinuli model strojového učenia, ktorý urýchľuje diagnózu lekárom v klinickom prostredí. „Lekári musia na základe skúseností určiť, kedy by pacienta mali poslať na CT vyšetrenie. Snažíme sa simulovať tento proces s pomocou strojového učenia,“ vysvetlil.

Nový prístup je prvý, ktorý analyzoval mŕtvicu u pacientov na pohotovosti, a to s pomocou analýzy reči a pohybov tváre, pričom identifikoval poklesnuté tvárové svaly či nezrozumiteľnú reč.

V konečnom dôsledku by nástroj mohli využiť aj pacienti na samo-vyšetrenie pred tým, ako pôjdu do nemocnice. „Je to jeden z prvých prípadov, keď umelá inteligencia pomáha s diagnózou mŕtvice na pohotovosti,“ vyjadrila sa spoluautorka Sharon Huang.

Diagnostika mŕtvice s pomocou umelej inteligencie Zdroj: Houston Methodist Hospital, news.psu.edu

Boj o čas

Na vytvorenie modelu využili súbor rozsiahlych údajov viac ako 80 pacientov s príznakmi mŕtvice. Pre autorov bolo kľúčové pracovať v prirodzenom prostredí, so skutočnými pacientmi.

Pri testovaní modelu zistili, že dosiahli úspešnosť 79 percent, čo je porovnateľné s výsledkom lekárov na pohotovosti, ktorí využívajú ďalšie testy a vyšetrenia.

Novinka však šetrí čas a dokáže vyhodnotiť stav už do štyroch minút.

John Volpi zo spomínanej nemocnice vysvetlil, že počas mŕtvice zomierajú každú minútu milióny neurónov. Práve preto je nevyhnutná včasná diagnóza.

Správne rozhodnutie

Podľa neho lekári v súčasnosti využívajú binárny prístup pri diagnostikovaní mŕtvice. Pri podozrení pacientov posielajú na sériu testov, ktoré môžu zahŕňať ožarovanie.

Ak nemajú podozrenie na mŕtvicu, môžu prehliadnuť pacientov, ktorí by mohli potrebovať ďalšie vyšetrenia.

Dôležité je pritom zasiahnuť hneď na začiatku. „Máme dobré lieky a liečebné postupy, no, úprimne, máme tiež veľmi primitívnu a nepresnú diagnostiku,“ dodal Volpi.