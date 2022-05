Dlhodobo podceňujeme starostlivosť o svoju pokožku a nadmerne sa vystavujeme slnečným lúčom, počet prípadov hroziacej rakoviny kože stúpa

Zhruba osem percent ľudí má potenciálny predrakovinový stav kože. Vyplýva to zo štúdie, v rámci ktorej vyšetrili takmer 400-tisíc účastníkov.

Európska iniciatíva s názvom Eurmelanoma preto spúšťa tento rok kampaň s cieľom upozorniť na celoživotné riziko vystavovania sa slnku. Informovalo o tom občianske združenie Pacientov s dermatologickými malignitami.

Riziko kožných nádorov

Zverejnenie tejto analýzy sa zhoduje s každoročnou kampaňou na zvyšovanie povedomia o rakovine kože Euromelanoma. Tohtoročná kampaň s názvom Riziko kožných nádorov: to nie je dĺžka vášho života, to je dĺžka UV žiarenia, vytvára spojenie medzi kumulatívnou expozíciou UV žiarenia a rizikom rakoviny kože a vyzýva verejnosť, aby si každý mesiac robila samovyšetrenie kože.

„Chceme, aby si ľudia vytvorili pohľad na svoj osobný profil rizika rakoviny kože. Ak ste boli po celý život vystavení UV žiareniu – či už na pláži, v záhrade, na golfovom ihrisku, v soláriu alebo v práci – máte vyššie riziko vzniku rakoviny kože,“ uviedla európska predsedníčka Euromelanoma Veronique del Marmol.

Odborníci zdvíhajú varovný prst

Analýza takmer 400-tisíc klinických vyšetrení z rokov 2009 až 2018 ukázala, že u 4,4 až 13,5 percenta ľudí v 32 zúčastnených krajinách bola diagnostikovaná aktinická keratóza, teda predrakovinové ochorenie kože, ktoré, ak sa nelieči, môže sa vyvinúť do spinocelulárneho karcinómu.

Priemerný vek ľudí skúmaných v štúdii bol 47 rokov. „Naša štúdia po prvýkrát ukazuje, aká rozšírená je aktinická keratóza v bežnej populácii. Malo by sa to považovať za červenú vlajku a varovné znamenie predtým, ako sa rozvinie do niečoho problematickejšieho. Aktinická keratóza sa pomerne ľahko lieči, ak sa včas zachytí, takže je veľmi dôležité, aby si ju uvedomovalo a rozpoznalo čo najviac ľudí – na sebe alebo na svojich blízkych,“ dodala del Marmol.

Aktinické keratózy vyzerajú zvyčajne ako malé drsné fľaky kože a môžu mať telový odtieň, červenú, bielu, ružovú farbu alebo ich kombináciu. Niektoré lézie môžu byť veľmi malé alebo prakticky neviditeľné, no identifikovať ich je možné podľa ich nerovnej štruktúry.