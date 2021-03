Dlhy štátnych nemocníc presahujú 613 miliónov eur. Budú stačiť zdroje, ktoré štát vyčlenil na oddlženie?

Ešte vlani v decembri vláda aj parlament schválili v poradí už piate oddlženie nemocníc. Štát na to pre všetky ústavné zdravotnícke zariadenia vyčlenil 575 miliónov eur. Podľa vtedajších odhadov by to malo stačiť pre štátne, súkromné aj župné nemocnice.

V Návrhu finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení, ktorý k tomu vypracovali na ministerstve zdravotníctva, sa uvádza, že budú uspokojovať pohľadávky vytvorené k 30. novembru 2020. Podľa dát, ktoré má portál vZdravotníctve.sk k dispozícii, len zariadenia v pôsobnosti rezortu mali k tomuto dátumu záväzky po lehote splatnosti 574,1 milióna eur.

K januáru tohto roka 13 štátnych ústavných zdravotníckych zariadení zvýšilo dlhy na 613,2 milióna eur.

Najhoršie je na tom UNB

Najhoršie je na tom z hľadiska zadlženosti najväčšia Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). Ku koncu novembra 2020 mala záväzky 189 miliónov eur, k januáru tohto roka už 201,5 milióna eur. Posledného oddlženia realizovaného ešte za predchádzajúcej vlády sa pritom zúčastnila.

Prečo potom ďalší radikálny rast záväzkov? „V roku 2018 bola UNB oddlžená iba čiastočne, vo výške 9 070 264,78 euro. Do oddlženia sa nezapojili všetci veritelia,“ zdôvodňuje hovorkyňa bratislavskej nemocnice Eva Kliská.

Potvrdila, že UNB sa plánuje zúčastniť aj oddlženia, ktoré štát plánuje spustiť tento rok. Kedy presne k tomu dôjde nie je známe. Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová hovorí, že presný termín zatiaľ nie je stanovený. „Ambíciou ministerstva zdravotníctva je začať čím skôr,“ dodáva.