Do ďalšej vlny vstupujeme s pomerne vysokou záťažou v nemocniciach

Do ďalšej pandemickej vlny spôsobenej variantom omikron vstupujeme s pomerne vysokou záťažou v nemocniciach. Uviedol to na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík. Upozornil tiež na to, že v rámci Európy už badať vysoký nárast prípadov nákazy variantom omikron.

Počet hospitalizácii klesá

Krajiny v okolí Slovenska do ďalšej vlny vstupujú postupne, šírenie extrémne infekčného variantu sa tak u nás ešte neprejavilo naplno. Do ďalšej vlny však podľa Mišíka vstupujeme s pomerne vysokou záťažou v nemocniciach.

Stále sme neklesli pod hranicu 2 000 hospitalizovaných, pričom pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených približne 200 pacientov. Naďalej však počty infikovaných, ako aj hospitalizovaných klesajú.

Zaočkovanosť sa zvyšuje

Stúpajú ale počty zaočkovaných, 6 z 10 dospelých Slovákov už bolo zaočkovaných aspoň jednou dávkou. Mišík zároveň informoval, že posilňujúcu tretiu dávku vakcíny už má 76 % obyvateľov nad 60 rokov.

Riaditeľ IZA zároveň zhrnul informácie za ustupujúcu delta vlnu, v ktorej sme mali celkovo 25-tisíc hospitalizovaných. Na vrchole vlny sa príjmy do nemocníc pohybovali na úrovni 135 pacientov denne. Za mesiac bolo hospitalizovaných spolu 4 900 ľudí neočkovaných proti ochoreniu COVID-19 a 1 230 zaočkovaných.