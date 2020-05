Do domácej karantény prešlo už viac ako 1300 ľudí, Apple aplikáciu stále neschválil

Do pondelka 15. hodiny prešlo do systému inteligentnej domácej karantény 1 302 ľudí, z čoho bolo už reálne na mieste vykonávania domácej karantény 1 058 ľudí. Informoval o tom v pondelok po rokovaní konzília odborníkov predseda vlády Igor Matovič.

Zo štátnej karantény bolo pritom do domácej inteligentnej karantény prepustených 740 repatriantov, priamo z hraníc po nainštalovaní aplikácie do systému domácej karantény prešlo 562 ľudí.

Zopár ľudí malo problémy s aplikáciou

„Ak pôjdeme takýmto tempom, tak niekedy zajtra doobeda (v utorok 26. mája, pozn. red.) sa nám možno vyrovná počet ľudí v domácej a štátnej karanténe. A ak pôjdeme takýmto tempom, tak do konca týždňa by sme možno nemuseli mať nikoho v štátnej karanténe a všetci by už mohli byť iba v domácej,“ povedal na margo týchto počtov premiér.

Ako doplnil člen permanentného krízového štábu pre oblasť IT Ján Bučkuliak, až 96 % ľudí, ktorí doteraz chceli eKaranténu využiť, ju aj využiť mohli. Len zvyšné 4 % mali nejaký problém so svojím zariadením so systémom Android a museli ísť do štátnej karantény. V ich prípadoch išlo podľa Bučkuliaka o bežné užívateľské problémy, ako staré a nevyhovujúce verzie operačného systému v mobiloch, či problémy s kvalitou fotografie pre potvrdenie biometrie.

Apple aplikáciu stále neschválil

Bučkuliak zároveň potvrdil, že štát stále čaká na schválenie aplikácie spoločnosťou Apple. „Status zostal nezmenený, stále čakáme na vyjadrenie. Žiaden zásadný problém, o ktorom by som vedel, že by rozporovali kód aplikácie, alebo niečo podobné, tam ale nie je,“ uviedol. Spoločnosť Google aplikáciu pre operačný systém Android schválila v nedeľu dopoludnia.

Všetky osoby, ktoré sa v utorok 26. mája o 8:00 budú nachádzať v zariadeniach štátnej karantény, v nej musia zotrvať na dobu nevyhnutnú na vykonanie testu na Covid-19 alebo preukázať sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa. Ako sa ďalej uvádza v opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa osobám zabezpečí príslušník Policajného zboru SR v zariadení určenom štátom. Agentúru SITA o tom informovala Dáša Račková z ÚVZ SR.

„Následne po zistení negatívneho výsledku testu na ochorenie Covid-19, alebo po potvrdení aktivovania mobilnej aplikácie eKaranténa, sa tejto osobe nariaďuje izolácia v domácom prostredí v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Tieto osoby sú povinné sa bezodkladne presunúť na miesto izolácie v domácom prostredí,“ uvádza sa v nariadení.

V karanténe má byť celá domácnosť

Osoby, ktoré sa v zariadení určenom štátom nepodrobili laboratórnej diagnostike ochorenia Covid-19, sú podľa ÚVZ povinné sa najskôr na piaty deň od vstupu na územie SR podrobiť laboratórnej diagnostike RT-PCR na ochorenie Covid-19. „Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie, sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva,“ zdôrazňuje ÚVZ.

Úrad dodáva, že nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1 659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru SR a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu do tisíc eur.