Do konca leta by mohli byť zaočkovaní všetci Taliani, krajina očakáva veľkú dodávku vakcín

Taliansky minister zdravotníctva vyhlásil, že všetci obyvatelia krajiny, ktorí sa chcú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, to budú môcť urobiť do konca leta.

Šéf rezortu zdravotníctva Roberto Speranza v nedeľu pre štátnu televíziu povedal, že Taliansko v druhom kvartáli tohto roka očakáva dodávky viac ako 50 miliónov dávok vakcín, vrátane očkovacej látky americkej spoločnosti Johnson & Johnson, ktorej schválenie Európskou liekovou agentúrou sa predpokladá čoskoro.

K 7. marcu dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 približne 3,7 milióna Talianov. Ide o trochu viac ako 5 percent talianskej populácie. Po mesiacoch stagnácie počtu nových prípadov koronavírusu v krajine minulý týždeň nastal rast počtu zistených nových nákaz.

Podľa epidemiológov by sa Taliansko malo pripraviť na to, že o približne dva týždne bude počet nových infekcií opäť kulminovať. Varujú pritom, že v krajine by mohlo denne pribúdať až 40-tisíc nákaz, ak sa rýchlo neuplatnia prísnejšie reštrikcie pohybu obyvateľov.