Do konca roka dorazí na Slovensko viac ako 3 milióny vakcín. Príde aj AstraZeneca, ktorou sa už len preočkováva

Na to, aby sme podľa Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 dosiahli zaočkovať 60 percent Slovákov, potrebujeme zavakcinovať ešte viac ako 1,45 milióna ľudí. Zdá sa, že tento cieľ je v nedohľadne.

Zaočkovať dva milióny ľudí nám trvalo viac ako sedem mesiacov, aj keď je pravda, že ten druhý milión prvých dávok sa stihol podať od začiatku mája doteraz. No aj pri súčasnom rýchlom tempe máme pred sebou ešte dlhú cestu.

Odborníci navyše už teraz varujú, že na dosiahnutie kolektívnej imunity 60 percent aj tak stačiť nebude. Zvádzame zároveň boj s časom, epidemiologická situácia sa od júna v Európe pomaly zhoršuje, ako dokazujú aj Our World in Data.

Aj keď počet pribúdajúcich prípadov pozitívnych na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 je na Slovensku v posledných dňoch stabilný, matematici z projektu Dáta bez pátosu tvrdia, že do konca júla sa nárast počtu nakazených prejaví aj u nás.

Čakáreň sa vyprázdňuje

Delta variant koronavírusu teda so sebou prináša tretiu vlnu skôr, ako sa predpokladalo. Počet ľudí, ktorí čakajú v Čakárni na pridelenie prvého termínu na očkovanie sa však napriek tomu znižuje, aj keď to doteraz vyzeralo dobre.

Ešte začiatkom minulého týždňa bolo v Čakárni zaregistrovaných dlhodobo 50-tisíc ľudí, vo štvrtok 15. júla už to podľa stránky Veda pomáha bolo len 25-tisíc. Najväčší záujem je pritom stále o mRNA vakcíny.

Až 17-tisíc ľudí čaká na vakcínu od konzorcia Pfizer a BioNTech. Ďalších 5,6-tisíc ľudí sa rozhodlo pre americkú očkovaciu látku Janssen od farmaceutického giganta Johnson & Johnson, na ruský Sputnik V sa stihlo zaregistrovať ešte 2 252 záujemcov.

Vakcínou Vaxzevria, ktorú vyvinula spoločnosť AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, sa už len preočkováva, nové registrácie teda nepribúdajú. Očkovacia látka od firmy Moderna momentálne z ponuky na prvú dávku vypadla úplne.

Moderna

Zaujímavé je, že kým o AstraZeneca vakcínu záujem nebol ani nie je, o Modernu by zrejme aj bol. Avšak prvé termíny očkovania sa k nej nateraz neprideľujú a nie je jasné, čím to je a či sa to v budúcnosti zmení.

Ministerstvo zdravotníctva SR v minulosti informovalo o počte dodaných vakcín, ako aj o tých, ktoré ešte majú prísť, v súčasnosti to však už nerobí. Opýtali sme sa preto, koľko akých vakcíny vlastne v skladoch máme a aké sú objednané.