Dobrovoľníkov Krajšieho dňa nezastavil ani koronavírus: Pacientom svidníckej nemocnice volajú a posielajú pohľadnice

Počas bežnej prevádzky nemocnice by pacientom prečítali noviny, vypočuli si ich trápenia či sa s deťmi zahrali spoločenské hry. Pandémia koronavírusu ale zakázala návštevy a aj dobrovoľníci centra Krajší deň, ktoré funguje vo svidníckej nemocnici, tak nemohli za pacientmi viac prísť. Aby im spríjemnili hospitalizáciu, vymysleli to inak. S pacientmi sa spájajú cez videohovor a do nemocnice im posielajú pohľadnice.

„Dobrovoľnícky program Krajší deň vo svidníckej nemocnici funguje už od jesene 2018. Počas štandardných podmienok, keď ešte svet nezasiahla pandémia koronavírusu, dobrovoľníci prichádzali k lôžkam pacientov geriatrického, doliečovacieho a pediatrického oddelenia. Svojou prítomnosťou a pozornosťou sa snažili spríjemniť im hospitalizáciu, pomôcť nemyslieť chvíľu na chorobu a tak nepriamo prispieť k zefektívneniu liečby. Aby sme však ochránili pacientov i personál, pre pandémiu sme museli zakázať návštevy a teda aj dočasne pozastaviť činnosť dobrovoľníkov v našej nemocnici,“ vysvetľuje sociálna pracovníčka a koordinátorka dobrovoľníckeho projektu Krajší deň v Nemocnici Svet zdravia Svidník Ivana Vojtašeková.

Pacienti na komunikáciu využívajú aj tablet

Hovorí, že dobrovoľníci preto hľadali spôsoby, ako by mohli byť naďalej v kontakte s pacientmi, ktorí to najviac potrebujú a sú osamelí. Telekomunikačný operátor Orange Slovensko nedávno zapožičal svidníckej nemocnici tablet spolu s možnosťou neobmedzeného dátovania, ktorý využívajú pacienti na komunikáciu s rodinou počas tohto obdobia.

„Takto sa rozhodli s pacientmi, ktorí budú mať záujem, komunikovať aj naši dobrovoľníci. Sami s touto iniciatívou prišli a tak od tohto týždňa vždy krátko cez videohovor pozdravia pacientov a poprajú im skoré uzdravenie. Najmä starších pacientov to veľmi teší, keďže návštevy sú zakázané a majú sa s kým porozprávať. Teší ma, že ani koronavírus tak ich dobrovoľníctvo nezastavil,“ dodáva Vojtašeková.

Dobrovoľníci zároveň posielajú do nemocnice povzbudzujúce pohľadnice. Prostredníctvom zdravotníkov ich dostávajú pacienti doliečovacieho a geriatrického oddelenia, kde im dobrovoľníci prajú všetko dobré do ďalších dní.

Dobrovoľnícke centrum dostalo najvyššie ocenenie

Dobrovoľnícke centrum Krajší deň vo svidníckej nemocnici minulý mesiac získalo značku kvality najvyššieho štandardu práce s dobrovoľníkmi, ktorú udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Ide o hodnotenie na základe overenia metód používaných pri práci s dobrovoľníkmi a dôkazov ich uplatňovania.

Organizácia, ktorá je žiadateľom, môže získať jednu, dve alebo tri hviezdičky. Čím viac hviezdičiek, tým lepší systém riadenia má organizácia nastavený. Svidnícke centrum Krajší deň získalo hviezdičky tri.

„Dokazuje to nielen kvalitu v manažmente dobrovoľníkov, ale najmä – že vnímate nevyčísliteľnú hodnotu práce dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, záleží vám na tom, aby sa u vás cítili dobre a chcete sa k nim správať férovo,“ uviedla Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií.

Pacientka komunikuje s príbuznými cez tablet počas karanténnych opatrení v nemocnici. Foto: Svet zdravia

Noví dobrovoľníci sú vítaní

Dobrovoľnícke centrum Krajší deň funguje vo svidníckej nemocnici od roku 2018. Momentálne v rámci centra pôsobí 16 aktívnych dobrovoľníkov z radov študentov stredných škôl zo Svidníka a Stropkova. Jeho ambasádorom je spevák Tomáš Bezdeda.

Centrum stále prijíma nových členov. Vítaní sú záujemcovia o dobrovoľníctvo vo veku od 17 rokov, so správnou dávkou optimizmu a empatie, ochotní prichádzať k pacientom nemocnice aspoň raz týždenne na dve hodiny. Dobrovoľnícke aktivity sú zamerané na pacientov detského, geriatrického a doliečovacieho oddelenia. Záujemcovia sa môžu obrátiť priamo na koordinátorku dobrovoľníckeho centra Ivanu Vojtašekovú, a to buď telefonicky na +421 917 408 684 alebo e-mailom na ivana.vojtasekova@svetzdravia.com .