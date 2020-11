Dofinancovanie VšZP hraničí podľa Cigánikovej s ústavou, Krajčího zámer je bez analýz aj dopadov

Prispievanie štátu iba na poistencov štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) hraničí podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej s ústavou. Reaguje tým na zámer ministerstva zdravotníctva dofinancovať štátnu poisťovňu ďalšími 98 mil. eur. Ako uviedla na tlačovom brífingu, robiť takéto kroky „z večera do rána“, nie je v poriadku.

Narýchlo a bez analýz

Zámer dofinancovať štátnu VšZP priniesol podľa Bittó Cigánikovej minister zdravotníctva Marek Krajčí narýchlo, bez analýz, dopadov či konkrétnych merateľných cieľov, ktoré má investícia priniesť.

„Štát by sa mal starať o poistencov štátu bez ohľadu na to, kde sú poistení,“ zdôraznila. Apeluje na to, že opakovaná dotácia do štátnej VšZP je neefektívna, pretože aj samotná poisťovňa je dokázateľne najmenej efektívna.

Šéfka zdravotníckeho výboru poukázala na to, že podľa inštitútu INESS za posledných 10 rokov prešlo zo štátnej poisťovne do súkromných 400-tisíc poistencov.

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje konanie ministra Krajčího a vlády za neuvážené a nebezpečné hazardovanie so zdravím občanov.

Ambulancie s dofinancovaním len VšZP nesúhlasia

Návrh ministra zdravotníctva na opakované nesystémové dofinancovanie len štátnej VšZP v priebehu mesiaca ju podľa zväzu neprimerane zvýhodňuje.

„Pýtame sa preto, či sú a budú poistenci ostatných zdravotných poisťovní od roku 2021 poistencami druhej kategórie a či si budú za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v ambulanciách a nemocniciach platiť,“ uviedla prezidentka ZAP Zuzana Dolinková.

Minister zdravotníctva si podľa zväzu neuvedomuje, čo tieto kroky znamenajú a aké budú mať následky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. ZAP upozorňuje, že na toto konanie doplatia opäť len pacienti, zdravotníci a slovenské kolabujúce zdravotníctvo.

„ZAP odmieta a nesúhlasí s návrhom na opakované dofinancovanie len Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vyzývame ministra Krajčího a vládu, aby sa rovnako zodpovedne a spravodlivo správali ku všetkým občanom tejto krajiny a neprijímali zákony, ktoré diferencujú a znevýhodňujú pacientov a zdravotníkov podľa vlastníctva,“ dodala Dolinková.