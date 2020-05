Dospelí prenášajú koronavírus častejšie ako deti. Dôvod sa ukrýva v nose

Receptory, ktoré vpúšťajú koronavírus do ľudských buniek, sa zrejme menej často vyskytujú v nosoch detí, čo by vysvetľovalo, prečo je menej pravdepodobné, že sa deti nakazia vírusom. Vyplýva to z novej štúdie, o ktorej informuje spravodajský portál CNN.

Receptor ACE2 predstavuje akési „molekulárne dvere“ do buniek. Štúdia, v rámci ktorej vedci analyzovali vzorky od vyše 300 ľudí vo veku štyri až 60 rokov, odhalila, že starší dospelí mali v nosoch viac aktívnych receptorov a deti do 10 rokov zas menej.

„Nižšia expresia ACE2 u detí v porovnaní s dospelými môže pomôcť vysvetliť, prečo sa COVID-19 menej vyskytuje medzi deťmi,“ skonštatovali výskumníci z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v odbornom časopise Journal of the American Medical Association.

Výskum sa venoval len receptorom vo vnútri nosa, ktoré označuje za „bod prvého kontaktu pre (nový koronavírus) a ľudské telo“. Receptory v iných častiach tela, napríklad dýchacom systéme, môžu mať pritom iné účinky. Nimi sa však vedci nezaoberali.