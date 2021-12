Dostať sa k liečbe monoklonálnymi protilátkami včas môže byť pre pacientov s COVID-19 problém

Dostať sa k liečbe monoklonálnymi protilátkami včas môže byť pre pacientov s ochorením COVID-19 problém. Dôvodom je súčasný systém, ktorý funguje tak, že keď je výsledok PCR testu pozitívny a pacient má nad 65 rokov, príde mu od Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) textová správa s odkazom, že je preňho vhodný tento typ liečby.

Musí sa však dovolať svojmu všeobecnému lekárovi a oznámiť mu to. To sa však nie vždy podarí načas, nakoľko podávanie monoklonálnych protilátok je najúčinnejšie ešte pred prepuknutím príznakov. Upozornila na to zdravotná poisťovňa Dôvera.

Dôvera s lekármi komunikuje

Dôvera komunikuje s laboratóriami a lekármi prostredníctvom svojho softvéru tak, že lekár sa ihneď dozvie o pozitívnom výsledku PCR testu svojho pacienta bez toho, aby ho pacient musel telefonicky kontaktovať.

„V čase, kedy sú lekári zahltení telefonátmi, je to veľká pomoc. Vďaka tomu presne vieme, ktorého nášho pacienta máme telefonicky kontaktovať a urýchlene ho poslať do centra na podanie infúzie monoklonálnych protilátok. Jemu to zachráni život a ušetrí sa miesto v nemocnici pre iných pacientov,” vysvetlila doktorka Adriana Šimková.

Hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová pre agentúru SITA potvrdila, že manažment pacienta v súvislosti s poistencami VšZP zabezpečuje samostatne ošetrujúci lekár.

Pacienti môžu ísť aj do nemocnice

„Liečba COVID-19 podávaním monoklonálnych protilátok prebieha ambulantne, infúznym podaním lieku. Tento liek dodáva Ministerstvo zdravotníctva SR a Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí výkon, teda podanie intravenóznej infúzie vrátane výmeny infúznych fliaš,” doplnila Peterová.

Hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová vysvetlila, že každý lekár by mal mať počas svojej neprítomnosti zástupcu, ktorý preberá zodpovednosť za liečbu jeho pacientov.

„Ak sa pacient nevie predsa len dovolať, môže ísť do jednej z nemocníc, ktoré sú vypísané v zozname ministerstva zdravotníctva aj sám, aby požiadal o podanie protilátok,” dodala Dupaľová Ksenzsighová. Zoznam nemocníc je uvedený na stránke www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky.