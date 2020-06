Dôvera poistencom vráti doplatky za lieky z lekárne. Najvyššia suma prekročila 7 600 eur

„Za prvý kalendárny štvrťrok 2020 vrátime našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. V prípade Dôvery ide o takmer 70-tisíc poistencov a o sumu 1,67 milióna eur,“ informoval v tlačovej správe Matej Štepianský, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera.

Peniaze vrátia dôchodcom, deťom a zdravotne postihnutým

Nárok na vrátenie doplatku má z celkového počtu poistencov 7 274 dôchodcov, 41 576 držiteľov preukazu ZŤP, 10 585 detí do 6 rokov veku a 336 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy poisťovňa vráti dôchodcom 343-tisíc eur, držiteľom preukazu ZŤP 861-tisíc eur, deťom do 6 rokov veku 446-tisíc eur a deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím 19-tisíc eur.

„Nad rámec našich zákonných povinností sme v 1. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 200+200 využilo takmer 93-tisíc našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume 1,1 milióna eur,“ doplnil Štepianský.

Najvyššie vrátené doplatky za lieky

Niektoré z vrátených doplatkov sa vyšplhali na niekoľkotisícové sumy. Najvyšší vrátený doplatok za lieky v evidencii poisťovne za prvé tri mesiace tohto roka dosahuje 7 642 eur. Dostane ho 6-ročný chlapec so zdravotným postihnutím.

O desať eur nižší doplatok poisťovňa vráti 7-ročnému chlapcovi s ťažkým zdravotným postihnutím a tretí najvyšší doplatok vo výške 7 630 eur dostane späť 8-ročný ZŤP chlapec.