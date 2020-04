Dôvera sa snažila o dohodu s ambulanciami ZAP, ale ponuku zdravotnej poisťovne odmietli

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Dôvera zdravotná poisťovňa sa ani po opätovnom rokovaní na zmluvách nedohodli. Aktuálne je tak stále bez zmluvy s Dôverou približne 1 800 ambulancií.

Nepredvídateľné ekonomické dôsledky

Ako v stanovisku uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský, na rokovaní poisťovňa opäť ponúkla garanciu úhrad minimálne na úrovni 75 percent priemernej mesačnej úhrady roku 2019 pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade so závermi ústredného krízového štábu SR a ministra zdravotníctva SR. „Napriek našej snahe sa doposiaľ nepodarilo dospieť k dohode,“ konštatoval.

Garancia Dôvery na úhradu vo výške 75 percent priemernej mesačnej úhrady roku 2019 pre všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti predstavuje podľa ZAP jej plánované výdavky pre ambulantný sektor len vo výške 67,5 percenta na tento rok.

„Tento tretinový výpadok v úhradách však nemôžu v žiadnom prípadne prevziať na svoje plecia ambulantní lekári v podobe nižších platieb. Skolabovanie ambulantného sektora nebude do budúcnosti znamenať len zníženie zisku ktorejkoľvek zdravotnej poisťovne, ale hrozí, že to bude mať za následok nezvládnutie pandémie COVID-19 na Slovensku, čo by malo pre štát za následok i nepredvídateľné ekonomické dôsledky,“ uviedla výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ZAP Zuzana Dolinková.

Hľadajú obojstranné riešenie

Dôvera naďalej garantuje všetkým poskytovateľom a poistencom, že bude uhrádzať zdravotnú starostlivosť v nezmenenom režime priamo poskytovateľom na základe vystavených faktúr.

„Intenzívne hľadáme obojstranne prijateľné riešenie, ktoré by zohľadňovalo súčasnú zložitú situáciu,“ uviedol Štepianský. Z prostriedkov verejného zdravotného poistenia by však podľa neho mala byť hradená predovšetkým poskytnutá zdravotná starostlivosť a nie kompenzácia hospodárskych škôd. Tá by sa mala podľa PR špecialistu Dôvery realizovať primárne z prostriedkov na to určených.