Dôvodom všetkých problémov s očkovacím systémom NCZI sú chybné rozhodnutia hneď zo začiatku, tvrdí Szalay

Od 1. júla začínajú v Európskej únii (EÚ) platiť jednotné digitálne COVID preukazy, ktoré budú poskytovať informácie o zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o výsledku testu zisťujúceho prítomnosť koronavírusu v tele.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) začalo s ich generovaním a zasielaním ešte počas víkendu. Postupne by mali spracovať 3,2 milióna záznamov o vakcinácii, cez 200-tisíc záznamov o prekonaní ochorenia COVID-19 a takmer 50-tisíc PCR testov.

Vzhľadom na mnohé administratívne problémy, ktoré v súvislosti s vakcináciou doteraz vznikli, sa však ľudia obávajú, či sa k svojmu preukazu dostanú včas pred dovolenkou v zahraničí a či budú všetky údaje vyplnené správne.

Viacerí sa totiž sťažovali na nesprávne uvedené údaje na potvrdeniach či chýbajúcu evidenciu pri druhej dávke vakcíny. Dovolať sa na niektorú z telefonických liniek, či už Ministerstva zdravotníctva SR alebo NCZI, je však takmer nemožné.

Zmena priezviska

Jedna z čitateliek portálu vZdravotníctve.sk sa napríklad stretla s tým, že počas prvej dávky očkovania proti COVID-19 boli údaje v systéme vedené ešte na jej priezvisko za slobodna. Stalo sa tak napriek tomu, že je už viac ako dva roky vydatá.

Pritom na všetky miesta, vrátane svojej zdravotnej poisťovne, zmenu priezviska riadne nahlásila. „Keby si to doktorka, ktorá ma očkovala, nevšimla a priamo na mieste to neopravila, neviem ani, s kým by som to musela riešiť,“ uviedla.

Problém môžu mať aj ženy, ktoré sa medzi jednotlivými dávkami vakcíny vydali, a teda rovnako zmenili priezvisko. Stránka NCZI ani korona.gov.sk informácie o tom, ako podobné situácie riešiť, odpovede neponúka.

Obrátiť sa dá teda opäť iba na call centrum. Hovorkyňa NCZI Veronika Bauch portál vZdravotníctve.sk informovala, že problém so zmenou osobných údajov už bol vyriešený, rovnako sa pracuje aj na ďalších nedokonalostiach, ktoré postupne odstraňujú.

Najhoršie na takýchto situáciach je, že aj keď chybu po vytlačení potvrdenia o očkovaní okamžite nájdete, veľa sa s tým donedávna urobiť nedalo. Zostávalo iba volať na oficiálne linky a dúfať, že sa všetko podarí vyriešiť.

Pred dvoma týždňami totiž v očkovacích centrách nemali k dispozícii možnosť vstúpiť do uzatvoreného „prípadu“ a niektorý údaj upraviť.

Výhrady

Portálu vZdravotníctve.sk to potvrdil aj Tomáš Szalay, riaditeľ Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý má na starosti Veľkokapacitné očkovacie centrum na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.