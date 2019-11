Predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker víta ambíciu návrhu zákona Lex Haščák, má však výhrady. Informoval o tom na utorňajšom tlačovom brífingu strany. „Dobrá voľba podporí akýkoľvek konštruktívny návrh, ktorý zamedzí neprimeranému vplyvu jednotlivcov a skupín v zdravotníctve alebo v akejkoľvek inej oblasti verejnej sféry,“ konštatoval. Drucker upozornil aj na riziká v tomto návrhu zákona a má podľa jeho slov konkrétne návrhy, ako ho vylepšiť.

„Návrh zákazu krížového vlastníctva medzi zdravotnou starostlivosťou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je opodstatnený. Nerozumieme však, prečo sa navrhovatelia rozhodli začleniť do tohto krížového vlastníctva iba lekárne. Vytvára to významný priestor na obchádzanie,“ uviedol predseda Dobrej voľby.

Dopad na štátne nemocnice

Ďalším problémom, ktorý treba podľa Druckera vyriešiť, je postavenie štátu v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. „V súkromnom zdravotníctve je prvoradým cieľom dosahovanie zisku a vyplácanie si tohto zisku, teda zvyšovanie svojej hodnoty aktív. V prípade štátu je to predovšetkým garancia,“ povedal. Nemožno podľa neho nazerať na štát ako na konečného užívateľa výhod.

„V čom vidíme riziko je, že v návrhu zákona sa počíta v prechodnom období aj s tzv. verejnou výzvou na uzatváranie zmlúv, ktorá by mala významný dopad na štátne nemocnice. Pre ne by to bolo likvidačné,“ uviedol Drucker.

Platiť za výsledky

Strana Dobrá voľba ďalej navrhuje, aby sa zúžil zákaz krížového vlastníctva iba na subjekty, ktoré si vyplácajú zisk z verejného zdravotného poistenia. Drucker tiež chce, aby sa rozšírila pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu o nakladanie s verejným zdravotným poistením. „Toto je dôležitá úloha. Úrad dnes túto pôsobnosť napríklad v oblasti súkromných zdravotných poisťovní nemá,“ dodal.

Ďalším návrhom strany je, aby všetky zdravotné poisťovne a nemocnice, ktorých príjmy pochádzajú z verejného zdravotného poistenia, boli aj povinnými osobami v prípade verejného obstarávania. „Nie sme za to, aby sa zisk nemohol tvoriť, ale sme za to, aby akýkoľvek zisk, ktorý sa tvorí v zdravotníctve, bol naviazaný aj na výsledky. Nemôžeme iba platiť za výkony, ale potrebujeme platiť za výsledky,“ uzavrel predseda strany Dobrá voľba.