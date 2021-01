EK ukončila prípravné rokovania o nákupe ďalších vakcín, milióny dávok zabezpečí firma Valneva

Európska komisia (EK) v utorok ukončila prípravné rozhovory s francúzsko-rakúskou farmaceutickou spoločnosťou Valneva s cieľom nakúpiť jej potenciálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Plánovaná zmluva so spoločnosťou Valneva by všetkým členským štátom EÚ umožnila nakúpiť spolu 30 miliónov dávok s možnosťou následného nákupu do 30 miliónov ďalších. EK o tom informovala v utorok v tlačovej správe.

„Pretrvávajúca pandémia COVID-19 v Európe a na celom svete nám ukázala, že viac ako kedykoľvek predtým je dôležité, aby všetky členské štáty mali prístup k čo najširšiemu portfóliu vakcín,“ uviedla v súvislosti s rozhovormi predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.

„Touto ôsmou vakcínou dopĺňame už širokú a diverzifikovanú škálu vakcín v našom portfóliu. Môžeme tak maximalizovať naše šance na zabezpečenie prístupu k bezpečnému a účinnému očkovaniu do konca roka 2021 pre všetkých občanov,“ konštatovala eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.