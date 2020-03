Epidémia koronavírusu pri súčasnom tempe vyvrcholí o 110 dní, nakazených bude 10 % ľudí

V nedeľu sa prijali ďalšie, prísnejšie opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Ak ostanú v platnosti bez zmeny, epidémia na Slovensku by sa mala dočkať vrcholu na 110. deň od ich zavedení. V tom čase by bolo koronavírusom nakazených 10 % obyvateľstva.

Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval Inštitút zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva SR. Ako pri jej predstavení povedal šéf IZP Martin Smatana, prijatými opatreniami sa šírenie ochorenia Covid-19 výrazne spomalilo.

Ak by sme totiž neurobili nič, do mesiaca od prvej nákazy by už bolo nakazených 2,35 milióna občanov.

Čas na prijatie opatrení

S prijatými opatreniami sa však znižuje počet nakazených a zároveň spomaľuje a predlžuje šírenie vírusu. S týmito predpoveďami teda vieme predpokladať, ako vírus bude postupovať a pripraviť sa na to.

Počas vrcholu epidémie bude teda nakazených viac ako pol milióna občanov. Asi 40 % z nich však o tom ani nebude musieť vedieť, lebo budú bez príznakov. Zo zvyšných vyše 300-tisíc si bude takmer 24-tisíc vyžadovať hospitalizáciu. A takmer 3,3-tisíc bude potrebovať pľúcnu ventiláciu.

Na Slovensku však máme v súčasnosti zatiaľ istotu zhruba 500 prístrojov. Dokúpiť sa dajú, problém môže však byť s nedostatkom personálu, ktorý ho bude vedieť obsluhovať.

Nehrozí druhé Taliansko

Tieto údaje sa však budú meniť, upozornil analytik IZP Imrich Berta. Ovplyvňovať predpoveď bude ďalšie prijímanie, zmeny či rušenie jednotlivých opatrení.

Analytici do modelu tiež budú dopĺňať presnejšie údaje. Telekomunikační operátori by im mali sprístupniť dáta o fyzickom pohybe ľudí. Spresnia sa aj údaje o marginalizovaných skupinách. Zatiaľ ich dopad na situáciu IZP odhadol, keďže však ide o skupiny s mladším priemerným vekom, môže byť v skutočnosti miernejší.

Jedno je isté – na Slovensku nehrozí druhé Taliansko. Tam sa totiž pristúpilo k prvým opatreniam až v čase, keď bol vírus rozšírený. Situáciu môže ovplyvniť aj nový liek alebo spoľahlivo fungujúci liečebný postup súčasnými liekmi.