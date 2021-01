Epidemiológ očakáva ďalšiu pandémiu. Otázka nie je, či príde, ale kedy

V čase, kedy Spojené kráľovstvo prekročilo hranicu 100-tisíc mŕtvych pre ochorenie COVID-19, epidemiológ z University of Edinburgh prišiel s varovaním pred ďalšou pandémiou, ktorá podľa neho už môže „byť za rohom“.

Podľa profesora Marka Woolhousea nie je otázkou, či svet čaká nová epidémia, otázka znie, kedy príde. Popredný expert tak nadviazal na dokument Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá už v roku 2018 predstavila takzvanú Chorobu X.

Novú pandémiu očakávajú aj mnohí iní virológovia, medzi nimi tiež molekulárny biológ Peter Celec. Podľa jeho názoru vedci ešte pred obajvením koronavírusu SARS-CoV-2 očakávali veľkú chrípkovú epidémiu, a na tom sa nič nemení.

Zoznam WHO

Posledných 50 rokov sa každých 12 až 24 mesiacov odborníkom podarí objaviť jeden alebo dva nové vírusy, ktoré sú schopné infikovať veľké množstvo ľudí konštantne rýchlym tempom. A práve na to reagovala pred takmer troma rokmi aj WHO.

Do zoznamu najnebezpečnejších ochorení, ktorý každoročne vydáva, sa v tom čase zaradil aj neznámy vírus s názvom Choroba X. Dostal sa rovno do prvej desiatky, pričom v tom čase tento názov predstavoval neznámy patogén, ktorý môže spôsobiť globálnu pandémiu.

WHO zoznam vydáva s cieľom upozorniť jednotlivé krajiny sveta na význam zdravotnej politiky a prevencie. Práve Woolhouse bol pritom jedným z vedcov, ktorí boli WHO oslovení, aby Chorobu X zaradili do tohto zoznamu.