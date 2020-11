Epidemiológ z Harvardu chváli Slovensko. COVID-19 je podľa neho sezónny vírus a zachráni nás správne testovanie

Od začiatku celoplošného testovania sa na Slovensku diskutuje o tom, či sú vládou nakúpené antigénové testy s nižšou citlivosťou vhodné na tento účel.

Podľa epidemiológa z Harvardu Michael Mina je chybou, ak sa príliš sústredíme na citlivosť testov a až v druhom či treťom rade premýšľame o testoch z hľadiska frekvencie testovania a nákladov.

Vysvetľuje to na príklade Spojených štátoch, kde sa ľudia k výsledkom svojich testov vzhľadom na vyťaženosť laboratórií dostávajú neskoro. To je problém, nakoľko ľudia čakajúci na výsledok môžu medzitým nakaziť ďalších. A to ničí zmysel testovania.

Antigénové vs. PCR testy

Mina je vedecký propagátor použitia rýchlotestov s nižšou presnosťou na boj proti pandémii. Je zástancom toho, aby sa vždy hľadal taký test, ktorý bude lacný, rýchly a spoľahlivý. Počas svojej prednášky v rámci projektu Veda pomáha poukázal najmä na večný spor vedcov, či používať antigénový alebo PCR test.

Antigénový test môže vykázať pozitivitu iba v období päť alebo šesť dní, teda v čase, keď je niekto aktívne nákazlivý a infikuje iných ľudí. Naopak PCR test môže vykazovať pozitivitu niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. „Ale to neznamená, že tí ľudia stále prenášajú vírus. Neznamená to, že títo ľudia musia byť stále izolovaní len preto, že zostávajú pozitívni,“ vysvetľuje Mina.

Prikláňa sa tiež k názoru, že testovanie na školách či v domovoch sociálnych služieb v rámci skríningu populácie si vyžaduje osobitný prístup, aj čo sa týka toho, aký test zvoliť.

Zástanca domáceho testovania

Ako jednu z možností efektívneho boja proti COVID-19 vidí Mina domáce testovanie. Predstavil aj test, ktorý by týmto spôsobom mohol fungovať.

„Dajú sa doviesť do práce či do školy. Ľudia by si ich mohli robiť kdekoľvek chcú, predstavujú skutočný prínos v dostupnosti a distribúcii,“ povedal s tým, že tieto testy sa dajú vyrábať v miliónoch a každý za menej ako jeden dolár.

Možnosťou je podľa neho aj kombinovanie testov, o ktorom sa na Slovensku takisto uvažuje. „Dostanete pozitívny PCR test, ale negatívny antigénový test, ale to je v poriadku, pretože okno prenosnosti je už za nimi,“ dodal Mina.

Frekvencia testovania

Oveľa dôležitejšie ako samotný test je však podľa epidemiológa frekvencia testovania. Ako hovorí, kým sa nezačne testovať každý v populácii týždenne alebo každý druhý týždeň, mnoho prípadov sitom prepadne.

V skutočnosti je podľa Mina rýchly test vždy lepší ako PCR test, ak človek dostane výsledky do 24 hodín.

COVID-19 je sezónny vírus

Mina ďalej povedal, že COVID-19 je sezónnym vírusom, rovnako ako ďalšie koronavírusy.

Na základe grafu, ktorý porovnáva vznik a vývoj v rokoch 2010 až 2020, tvrdí, že to, kde sme práve teraz „je úplne očakávané vzhľadom na rýchly rast vírusu u celej populácie v októbri, novembri a decembri“.

Vyjadril tiež nádej, že nový koronavírus „začne prirodzene ustupovať“, keď sa prehupneme do februára a marca, a to „aj keď by sme neprijali ďalšie opatrenia“. Dodal tiež ale, že nás ešte stále „čaká dlhá cesta“.

Pomocný profesor epidemiológie na Harvardovej univerzite v rámci svojej prednášky zalichotil Slovensku. Podľa jeho slov niektoré miesta proti pandémii bojujú lepšie ako iné, pričom vyzdvihol práve našu krajinu.

„Všetky oči sa v mnohých smeroch pozerajú na Slovensko v posledných týždňoch v dôsledku vášho programu testovania,“ povedal na epidemiológ s tým, že Slovensko vo veľa smeroch vedie svet.

Veda pomáha

Prednášku profesora Mina sprostredkovala skupina slovenských vedcov a odborníkov, ktorí sa spojili pod projekt s názvom Veda pomáha. Plánujú diskusie aj s ďalšími zahraničnými odborníkmi, ktorí budú upozorňovať na dôležité aspekty boja proti novému koronavírusu.

Počas nasledujúcich týždňov chcú preberať témy ako sociálne aspekty, vzdelávanie, ekonomika pandémie, asymetria postihnutia krízou či využitie dát pri optimalizácii opatrení. Všetko na základe moderného vedeckého poznania.