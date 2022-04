Európou a USA sa naďalej šíri akútna hepatitída neznámeho pôvodu, vyžiadala si už najmenej jednu obeť

V súvislosti so záhadným ochorením pečene, ktoré postihlo viacero deti v Európe a Spojených štátoch, už nastalo najmenej jedno úmrtie. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), no neuviedla, v ktorej krajine k úmrtiu došlo.

WHO dostala správy o najmenej 169 prípadoch „akútnej hepatitídy neznámeho pôvodu“, ktoré sa vyskytli v 12 krajinách. Prípady boli hlásené u detí vo veku od jedného mesiaca do 16 rokov a 17 z tých, ktoré ochoreli, potrebovalo transplantáciu pečene. Prvé prípady boli zaznamenané v Británii, kde ochorelo 114 detí.

WHO uviedla, že v postihnutých krajinách zintenzívňujú dohľad nad prípadmi hepatitídy u detí.