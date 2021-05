Európska komisia neobnovila zmluvu s AstraZenecou o dodávke vakcín, voči firme podnikli aj právne kroky

Európska komisia neobnovila objednávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Povedal to v nedeľu komisár Európskej únie pre vnútorný trh Thierry Breton. „Neobnovili sme objednávky na obdobie po júni. Uvidíme, čo bude neskôr,“ uviedol Breton pre francúzsku rozhlasovú stanicu France Inter.

Eurokomisár to povedal deň po tom, ako Európska únia s konzorciom firiem Pfizer–BioNTech dohodla kontrakt na dodávku potenciálne až 1,8 miliardy dávok jeho očkovacej látky, ktoré by sa mali dodávať do konca roku 2023. Pred dvomi týždňami EÚ podnikla právne kroky voči spoločnosti AstraZeneca, ktorú obviňuje z nedodržania podmienok zmluvy o dodávkach vakcín pre 27-členný blok.

Očkovacia látka firmy AstraZeneca bola pôvodne zvolená za pilier očkovacej kampane v Európe a za základ globálnej stratégie vakcinácie chudobnejších štátov, keďže je lacnejšia a menej náročná na skladovanie ako vakcína Pfizer-BioNTech. Pomalé tempo dodávok očkovacej látky firmy AstraZeneca však Európanov frustrovalo v čase, keď bola hlavným nástrojom úspešnej vakcinácie vo Veľkej Británii.