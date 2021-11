Európska lieková agentúra začala posudzovať nový liek Xevudy proti ochoreniu COVID-19

Európska lieková agentúra (EMA) vo štvrtok oznámila, že posudzuje nový liek proti ochoreniu COVID-19 pre pacientov, ktorí nepotrebujú kyslíkovú podporu, ale sú vo vyššej miere ohrození vznikom vážnych symptómov.

Liek Xevudy, ktorý vyvinula americká spoločnosť Vir Biotechnology Inc. v spolupráci s britskou farmaceutickou firmou GlaxoSmithKline, je založený na liečbe monoklonálnymi protilátkami.

Záver do dvoch mesiacov

EMA uviedla, že začala posudzovanie žiadosti na schválenie predaja lieku a svoj názor by mohla zverejniť do dvoch mesiacov, ak dáta predložené so žiadosťou budú dostatočne presvedčivé.

Výbor EMA pre lieky na humánne použite (CHMP) už niektoré údaje o lieku Xevudy posudzoval v rámci takzvaného rolling review.

Iné dva lieky už odobrili

Oznámenie o hodnotení lieku Xevudy prišlo týždeň po tom, ako EMA odporučila schválenie iných dvoch liekov na báze monoklonálnych protilátok. Ide o kombináciu liečiv casirivimab a imdevimab a o liek regdanvimab.

Agentúra uviedla, že preukázali významnú redukciu rizika hospitalizácie a úmrtia v prípade pacientov, ktorým hrozí vážny priebeh ochorenia COVID-19.